Dirigencia Estatal de Morena desconoce alianza con PT y Verde Ecologista

En conferencia de prensa en la sede estatal de MORENA y como secretario general con funciones de presidente en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores desconoció la solicitud de registro de coalición que presentó este jueves Esteban Ramírez Zepeta (empleado de Cuitláhuac García) con los líderes del PT y el PVEM ante el OPLE.



Al respecto el líder estatal de Morena subrayó que no permitirá acuerdos ’en lo oscurito’ de quienes tienen ansias de poder y están dividiendo al partido.



Vicencio criticó que el dirigente estatal del PVEM, Marcelo Ruiz Sánchez y el comisionado estatal del PT, Vicente Aguilar, hayan presentado un convenio de coalición ante el Organismo Público Local Electoral con una persona ’que no tiene representación’ como lo es Ramírez Zepeta.



’Hacen un convenio de coalición, que viene por parte de Morena nombrado desde el Comité Ejecutivo Nacional; yo lo que quiero decir es que eso es mentira, eso no es cierto’ dijo.



Subrayó que el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, no ha hecho ningún comunicado a la dirigencia estatal, por ello desconoce la coalición que se registró ante el organismo electoral y reiteró que ’no permitirá ningún atropello a la militancia’.



Gonzalo Vicencio se trasladó a las oficinas del OPLE para presentar un recurso de apelación a la presentación de la intención de coalición parcial ’Juntos haremos historia’ en Veracruz; la solicitud de copias del documento de intención y sus anexos y un oficio de solicitud de la personalidad que ostenta Ramírez Zepeta ante el OPLE.



Vicencio Flores explicó que el desconocimiento que realiza ante el OPLE no significa que se cancele definitivamente la alianza con el PT y el PVEM, sin embargo, este domingo se realizará un Congreso Estatal del partido para que los delegados de los 30 Distritos definan el futuro de la coalición por lo que presentó ayer Ramírez Zepeta es una documento sin validez para el partido.



Finalmente, dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias en este asunto, puesto que ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el OPLE el sigue fungiendo como secretario general de MORENA en Veracruz.