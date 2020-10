Dirigente de Morena deberá de actuar con responsabilidad y humildad y apegarse a lo que la gente decida: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 15, OCTUBRE, 2020, 11:48 hrs.

Ante los conflictos por los resultados de las encuestas para la dirigencia de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que para decidir se debe tomar en cuenta a los militantes del partido, pues no sólo es un asunto de ’cúpulas’.



El Mandatario puntualizó que la democracia debe existir en todos los partidos, no sólo en Morena. Por ello, la mejor forma de visualizar y conocer el sentir de los simpatizantes de un partido es a través de las encuestas.



’No sólo para el caso de Morena, para todos los partidos: no olvidar que un partido político es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución.



’En todos los casos creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, a simpatizantes, en los partidos. No debe ser asunto de cúpulas’ recordó.



El Ejecutivo federal resaltó que las encuestas (si se hacen bien) no presentarán errores en difundir la opinión de las personas, pues se trata de un método científico y matemático.



Pero advirtió que puede haber sesgos en la información motivados por intereses personales o políticos de un sector.



Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarara un empate entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo para la dirigencia de Morena, el Presidente apoyó la decisión de realizar una tercera encuesta; pero reiteró su postura de no intervenir en las decisiones del partido que fundó.



El Presidente señaló, ’ya no me meto, estoy contestando lo que yo opino: que sea el pueblo, militantes, simpatizantes, los que decidan, que se acabe la política cupular.



Todo está sucediendo porque el Presidente antes era el dirigente del partido en el poder y ahora no es así, (…) es parte de los cambios y se tiene que ir creando el hábito democrático, genera desajustes y confrontación, pero así es la democracia’, sostuvo.



El Mandatario afirmó que el nuevo dirigente del partido deberá actuar con responsabilidad y humildad, pero, sobre todo, apegarse a lo que la gente decida.



Recordó que durante su dirigencia del partido no hubo muchos problemas, se respetó la democracia y el resto de los militantes y candidatos respetaban los.



’Tiene que actuar siempre con principios, lo que ya dije: el poder es humildad y el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no es así, es frivolidad egoísmo, prepotencia, politiquería’, enfatizó.





ANTES EL PRESIDENTE DECIDIA A QUIEN DARLE REGISTRO COMO PARTIDO Y A QUIEN NO



El Gobierno de México no intervino en las decisiones que autoridades electorales tomaron sobre dar registro como partido político o no a diferentes organizaciones, afirmó el Presidente.



"Yo lo que quiero dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios.



Antes los presidentes decidían a quién darle un registro (como partido político) a quien no; a quien darle una candidatura, a quien no. Eso ya pasó a la historia al ’basurero de la historia’, ya no se aplica", dijo.



El Mandatario no quiso abundar más sobre las resoluciones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que avaló no darle el registro como partido político a la organización México Libre, del expresidente Felipe Calderón y la excandidata a la Presidencia, Margarita Zavala.



Tribunal Electoral da la ’estocada’ a México Libre de Calderón y Zavala: no será partido político



El proyecto del magistrado José Luis Vargas señaló que esta decisión era por las aportaciones en efectivo (mediante la aplicación CLIP) que personas no identificadas hicieron a México Libre.



El órgano de justicia también confirmó el registro para Partido Encuentro Solidario y determinó que la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas que encabeza Fernando González Sánchez, yerno de la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo, reciba también su registro.