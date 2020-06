Dirigente del PRD que vandalizó San Lázaro, pide a AMLO "ser respetuoso"

El dirigente del PRD en Hidalgo, Héctor Chávez Ruíz, pidió a Andrés Manuel López Obrador, quien realizará su mañanera el día de hoy en la ciudad e Pachuca, visitar la entidad en calidad de jefe de Estado y no de militante de Morena, exigiéndole respeto al proceso electoral… pese a saber que no venía a inaugurar obra alguna y que no se realizaría ningún tipo de mitin.



Chávez Ruíz saltó a la fama cuando en noviembre pasado se hizo pasar por alcalde en San Lázaro para posteriormente vandalizar la puerta de acceso al recinto junto con otros alcaldes panistas y perredistas para ’exigir’ al gobierno de AMLO que los recursos dados a los municipios sean manejados por estos y no centralizados… o fiscalizados.



El dirigente del PRD, pese a tener poca presencia de sus huestes en la entidad y no figurar entre las primeras 5 fuerzas políticas de la entidad según las últimas elecciones de 2018, promueve su imagen personal con recursos del partido para salir en diversas portadas de revistas de corazón.



Durante las próximas elecciones el mayor enemigo del PRD será el de mantener su registro.



Héctor Chávez ’exigió’ junto con su comité ejecutivo estatal que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un ejemplo para los mexicanos y los hidalguenses, en el sentido de respetar las medidas de sana distancia y de sanidad que demanda la pandemia por Covid-19.



A unas horas de que el jefe del Ejecutivo nacional visite la ciudad de Pachuca, los perredistas solicitaron a López Obrador ’no ser irresponsable y generar, con su visita, se rompan las medidas de sana distancia y que pueden poner el riesgo la vida de las personas, en este caso de los hidalguenses’.



Durante las últimas elecciones, de 28 cargos de elección por mayoría simple disputados, en ninguno ganó el PRD, obteniendo sólo una de las 12 representaciones proporcionales en el Congreso bajo su batuta.