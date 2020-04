Dirigentes de la Montaña piden a Evodio ser enlace ante gobierno federal

Dirigentes políticos y sociales de la Montaña se reunieron el fin de semana en Tlapa de Comonfort con el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, a quien le pidieron ser enlace para gestionar acciones y programas del gobierno federal ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El excandidato del PRD a la alcaldía de Tlapa, Alberto Rocha Amaro, señaló que en esta región aún siguen con la esperanza de mejorar porque el gobierno federal todavía no les envía los apoyos y programas que prometió en campaña el presidente López Obrador.

’La verdad tiene que salir, aunque para algunos sea incómodo, porque apostamos por un cambio y lo seguimos esperando, hoy los campesinos se quedaron con la esperanza del fertilizante y muchos están sin medicinas’, dijo Rocha.

Expresó que la gente que acudió al evento fue ’a escuchar un discurso de esperanza que nos lleve a la justicia social y que hoy no ha llegado’, y por eso es que le manifestó su apoyo a Evodio Velázquez: ’tienes el respaldo de tu amigo y de los amigos que hoy están con nosotros, y primeramente Dios llegarás a la gubernatura’.

El profesor Roberto Cabrera Solís, líder histórico en la Montaña y fundador de Foro Nuevo Sol, una de las corrientes al interior del PRD, pidió su apoyo al exalcalde de Acapulco ’para transformar las condiciones sociales y económicas de la región, para que los jornaleros se queden en casa y no tengan que emigrar, para que el campo se desarrolle. Esperamos que con tu ayuda las cosas salgan mucho mejor que antes’.

En su participación el exsecretario general del PRD, Víctor Aguirre Alcaide, actual regidor en Acapulco y exdiputado federal por la Montaña, dijo que ’la Montaña ha hecho candidatos, diputados y gobernadores. Aquí está el PRD de la izquierda, aquí está su historia, aquí está su leyenda, nosotros somos los herederos de Othón Salazar, de Pablo Sandoval, este es el partido que fundó (Cuauhtémoc) Cárdenas, este es nuestro partido y aquí está nuestra historia, seguimos en pie de lucha’.

Agregó que ’el PRD seguirá conquistando la esperanza de millones de guerrerenses, el PRD va a pelear en las urnas uno a uno como en el 89, regresen a sus pueblos orgullosos levantando el pecho y la bandera amarilla, y digan que el PRD ya tiene candidato a la gubernatura con nombre y apellido y se llama Evodio Velázquez’.

En respuesta a diversas posturas en el mismo sentido, Evodio Velázquez convocó:

’Deben levantarse las voces opositoras para que se diga lo que es injusto para los mexicanos, necesitamos voces que se escuchen en el Congreso y no nos callen; hay que levantar al PRD que representa la izquierda histórica que logró vencer adversidades, que derramó sangre, para que le exija al gobierno que voltee a ver a la Montaña de Guerrero y a sus necesidades’.

En este encuentro, el líder del FADG también presentó la consulta ciudadana ¿Qué quiere Guerrero?, la cual dijo tiene el objetivo de escuchar los planteamientos de la gente para generar un diagnóstico claro de la situación social en Guerrero, cuáles son los principales problemas y buscar juntos las soluciones.

’Consultamos al pueblo para no equivocarnos, porque el pueblo es sabio y no se equivoca’, dijo Evodio Velázquez.

Agregó que será respetuoso de los protocolos que marque la Secretaría de Salud federal ante la pandemia por Coronavirus COVID-19, pero criticó que en el gobierno federal tomen este tema con demasiada calma, lo que se evidencia en la falta de acciones para atender una eventual contingencia.

Al encuentro de dirigentes que impulsan el proyecto político de Evodio Velázquez acudieron el coordinador de los diputados del PRD en Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez; el exdiputado local Primitivo Pastrana; los dirigentes del PRD en: Olinalá, Juan Villa; Chilapa, Antonio Hernández; en Alcozauca, Rómulo Arriaga; en Xalpatláhuac, Ramón Lorenzo; en Malinaltepec, Faustino Cantú; en Copanatoyac, Alfredo Cantú; los exalcaldes de Huamuxtitlán, Juan Carlos García Jiménez, y de Xalpatláhuac, Brígido Lorenzo; además de los secretarios estatales del PRD, Marco Antonio Organiz y Félix Moreno Peralta.