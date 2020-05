Dirigentes y concesionarios del transporte público respaldan programa Hoy No Circula

Líderes y concesionarios del transporte público liviano anunciaron su respaldo a la medida extraordinaria y temporal del programa vehicular Hoy No Circula, que aplica el Gobierno de Acapulco encabezado por Adela Román Ocampo, para prevenir nuevos brotes comunitarios del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, causante del mortal COVID-19.



En rueda de prensa que ofrecieron este sábado en el Asta Bandera de Playa Papagayo, los prestadores del servicio público de pasajeros, encabezados por Fernando Palacios Nájera, presidente del Consejo Municipal del Transporte de Acapulco, se comprometieron a parar sus autos un día a la semana, conforme a la programación que anunció el Ayuntamiento de Acapulco.



’Nos ha dado mucho gusto que la presidenta (Adela Román Ocampo) está ayudando a los cooperativistas, a los productores de la masa y la tortilla, a las trenzadoras, a todo aquel que está sufriendo la escases económica, con despensas y alimentos que preparan en 28 cocinas comunitarias. Estamos para apoyar al gobierno, estamos para apoyar a nuestra gente y estamos para cuidar la vida’, dijo el dirigente trasportista a los medios de comunicación.



La medida, aplicación de manera extraordinaria para frenar la movilidad de personas en el espacio público y cortar la cadena de contagios del mortal virus, establece que los vehículos particulares y del servicio público ligero, cuyas placas tengan terminación numérica 0 y 1, no circularán el lunes; 2 y 3, el martes; 4 y 5 el miércoles; 6 y 7, el jueves; 8 y 9, el viernes. La medida entró en vigor el jueves 30 de abril y estará vigente durante la permanencia de la fase 3 por la emergencia sanitaria de COVID-19.



El programa vehicular Hoy No Circula fue propuesto la semana pasada por la alcaldesa Adela Román, y respaldado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con la facultad que las leyes de Salud y del Municipio Libre otorgan a la primera autoridad municipal ante la emergencia por la pandemia mundial.



Los concesionarios de taxis azules, amarillos, rojos, rositas, blancos, urvans y camionetas de rutas alimentadoras que prestan servicio en las zonas urbana y suburbana del municipio, se comprometieron a participar en las acciones de prevención, sujetándose a las medidas de limpieza, sanitización y sana distancia que implementan autoridades sanitarias, con el respaldo del gobernador y la alcaldesa.