Discapacitados bloquean el bulevar de Las Naciones de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 29 de septiembre de 2020.- Integrantes de grupos vulnerables bloquean el bulevar de Las Naciones del puerto para exigir despensas y proyectos productivos a las autoridades estatales y municipales.



Desde las 10 de la mañana, al menos 25 personas con discapacidad se plantaron en ambos sentidos de la vía para pedir ser atendidos por el gobernador Héctor Astudillo Flores.



El presidente del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables, Sergio Parra Ramírez, denunció que hace un mes, presuntos trabajadores del DIF municipal les agredieron y no les entregaron despensas.



Explicó que el DIF estatal les informó que sería el municipio el que les entregaría los paquetes, y fueron citados a las nueve de la mañana.



No obstante, los empleados municipales llegaron hasta las 12 del día y a las cuatro de la tarde los corrieron y no les dieron nada.



Agregó que el gobierno estatal no ha cumplido con la entrega de proyectos para que los discapacitados puedan poner un negocio y de esta manera generar ingresos.



Dijo que desde febrero debieron darles las despensas, que se entregan cada dos meses, y acusó que las autoridades esperan hasta el 3 de diciembre, Día de la discapacidad, para entregarles algo.



Añadió que son más de 3 mil afectados por esta situación.

