Disfruta Ana Gómez López de entrenamientos en remo durante confinamiento por COVID-19

• Aspira atleta Ana Gómez López a participar en algunos Juegos Olímpicos.



Zinacantepec, Estado de México, .- A pesar de la dificultad de entrenar en casa debido al confinamiento por COVID-19 que se vive en la entidad, la remera mexiquense Ana Gómez López, aseguró que este tiempo le ha servido para volver a la práctica de su deporte, por el gusto de remar, sin la presión de las competencias.



La atleta detalló que sin un objetivo definido para esta temporada, por la cancelación y postergación de los diferentes eventos deportivos, continúa trabajando con los elementos que tiene en casa, además de buscar la inspiración en ella misma, como cuando inició su carrera deportiva.



’Estoy entrenando por diversión, porque creo que ahorita no hay un objetivo fijo y es muy incierto todo, por ahora lo hago porque me gusta, lo disfruto mucho y creo que eso también me ayuda mucho, ya que hace mucho que no lo hacía así, siempre salía a remar con el objetivo en mente’, expresó la atleta.



A pesar de esta situación, la deportista mexiquense declaró que ’procuro entrenar dos veces al día, para mí ha sido un poco difícil porque soy mala para el simulador en casa, pero también depende de la actitud con lo que lo tomes, y es más difícil porque sin la entrenadora tiendes a consentirte más’, refirió.



’Después de tres meses llega el punto que te frustras un poquito, lo más padre del remo es el trabajo en equipo, cuando estás con tus compañeros te motivas, porque si a uno le empieza a ir mejor, tú vas a querer mejorar’, agregó.



Por último, y en cuanto a su futuro y sus objetivos a largo plazo, la remera del Estado de México afirmó que seguirá trabajando arduamente para alcanzar sus objetivos.



’Lo que más aspiro es llegar a unos Juegos Olímpicos y para lograrlo es seguir una serie de pasos, como Campeonatos Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales’, finalizó.