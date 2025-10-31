Disfruta de la ofrenda monumental instalada en el jardín de Texcoco

Con la finalidad de promover las tradiciones mexicanas, el Gobierno Municipal de Texcoco a través de la Dirección de Cultura instalaron la ofrenda monumental, como parte de la conmemoración del Día de Muertos en esta localidad.



La ofrenda quedó instalada en el jardín municipal, en donde la Directora de Cultura Petra Gallegos Pedraza junto con su personal se encargó de montar la ofrenda, dedicada a aquellos que ya trascendieron de este plano terrenal.



El presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez acompañado de la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, recorrieron la ofrenda y presenciaron el programa cultural que se presentó como parte de los festejos de esta colorida tradición que celebrando la vida recuerda que la muerte es la forma de trascender en este mundo.



Entre música, canto y bailes, los ciudadanos texcocanos pudieron disfrutar de la ofrenda junto con la decoración que da colorido y congrega a las familias texcocanas estas tardes previas a la conmemoración del día de muertos.



’La invitación es para que todas las familias de Texcoco vengas a disfrutar, a conocer nuestras tradiciones y apropiarse de ellas, porque siempre es grato recordar a nuestros seres queridos que no están entre nosotros’, dijo el presidente Nazario Gutiérrez al recorrer el jardín de este municipio, en donde se reencontró con amigos y ciudadanos que se acercaron a saludarlo.



’Hoy el jardín de Texcoco es un punto de encuentro cálido y hermoso para que los disfrute toda la familia, por eso los invitamos a visitarlo y disfrutar de nuestras hermosas tradiciones’, dijo la presidente honoraria del DIF Yesenia Armas Tobón.



La ofrenda monumental permanecerá accesible para todo el público hasta el próximo 3 de noviembre, fecha en la que de acuerdo a las tradiciones, se van a descansar luego de visitarnos.