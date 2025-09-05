Disfruta de un rap mazahua! invita gobierno del EdoMéx al concierto de Za-Hash, mujer indígena mexiquense

La sede será el Museo Virreinal de Zinacantepec el 5 de septiembre a las 12:00 horas

Septiembre 05, 2025 11:16 hrs.
TOLUCA, Estado de México.– En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Secretaría de Cultura y Turismo invita al concierto de rap en lengua mazahua, interpretado por María Saharai Orta Tejada, conocida como Za-Hash, mujer mazahua originaria de Jocotitlán, Estado de México. La cita es el 5 de septiembre en el Museo Virreinal de Zinacantepec a las 12:00 horas.

Esta presentación busca romper estereotipos y honrar la memoria de mujeres indígenas que, a lo largo de la historia, han defendido sus territorios, lenguas y derechos. Es también un llamado al papel fundamental que desempeñan en la preservación de la diversidad cultural, ecológica y espiritual.

Za-Hash, utiliza su música como herramienta de concientización sobre temas relacionados con el medio ambiente, los pueblos originarios, las mujeres, el territorio, la mexicanidad y la medicina tradicional.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Cultura y Turismo visibiliza a los pueblos originarios, demostrando que viven, evolucionan y se expresan con fuerza en el presente.

