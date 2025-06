Disfruta del avistamiento de luciérnagas en más de 30 ecoparques del Valle de los Volcanes, Tepotzotlán y Jiquipilco

TOLUCA, Estado de México. – La temporada de avistamiento de luciérnagas en el Estado de México es una de las experiencias más esperadas del año. Este fenómeno natural atrae a miles de personas que buscan presenciar la danza luminosa de estos pequeños insectos en algunos de los paisajes más deslumbrantes de la entidad.



¿Dónde disfrutar la temporada?



El avistamiento de luciérnagas puede disfrutarse en más de 30 ecoparques repartidos en diversos puntos del Estado de México. Entre los destinos ideales se encuentran los municipios de Amecameca, Ayapango, Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tlalmanalco, Tepotzotlán y Jiquipilco, cada uno ofrece un entorno único en contacto con la naturaleza.



¿Cómo proteger el hábitat de las luciérnagas?



Para contribuir a la preservación del ecosistema y garantizar la conservación de estos bichos de luz, las principales indicaciones son: guardar silencio durante el recorrido, no utilizar linternas ni dispositivos electrónicos que emitan luz, evitar el uso de cámaras fotográficas, repelente para insectos o perfumes, y no tocar a las luciérnagas.



También se sugiere no acudir con mascotas, seguir siempre las indicaciones del personal guía, y llevar ropa adecuada para temporada de lluvia, preferentemente en colores neutros, además de calzado cómodo e impermeable.



Para una mejor experiencia se recomienda reservar con anticipación en los ecoparques y llegar con tiempo suficiente ya que los recorridos suelen comenzar a partir de las 18:30 horas (el horario puede variar según el lugar).



El Gobierno del EdoMéx promueve el turismo sostenible:



La Secretaría de Cultura y Turismo en coordinación con las secretarías del Medio Ambiente y del Campo realiza jornadas de capacitación dirigidas a prestadores de servicios turísticos, las sesiones están a cargo de biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



Durante estas capacitaciones se abordan temas como la identificación de especies de luciérnagas, factores de riesgo y extinción, estrategias de mitigación, diseño de productos turísticos sostenibles y diferencias entre turismo convencional y de naturaleza.



El Estado de México, un Destino Hecho a Mano está listo para recibirte en la temporada de avistamiento de luciérnagas 2025. Vive esta experiencia única con responsabilidad y respeto por la naturaleza.