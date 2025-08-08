Disfruta este verano en el centro ceremonial Mazahua! Un espacio lleno de tradición y naturaleza ubicado en el EdoMéx

Cuenta con más de 19 hectáreas dedicadas a la conservación de la cultura, el esparcimiento familiar y la preservación ambiental

Agosto 08, 2025 10:42 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

SAN FELIPE DEL PROGRESO, Estado de México.- Entre montañas, aire limpio y el susurro de las tradiciones ancestrales, el Centro Ceremonial Mazahua, ubicado en el Estado de México, abre sus puertas para vivir una experiencia donde la cultura y la naturaleza se entrelazan para ofrecer momentos de encuentro, aprendizaje y orgullo comunitario.

Es un lugar de encuentro donde la cultura mazahua se expresa en ceremonias tradicionales, arte, gastronomía y en la calidez de su gente. Aquí, las familias pueden acampar bajo un cielo estrellado y disfrutar de palapas con asadores para momentos de convivencia.

Además, recorrer un mercado de artesanías que refleja el talento y orgullo de la comunidad; conocer el museo y sus recorridos culturales, que invitan a descubrir y valorar el legado de este pueblo originario.

Cada primer domingo de mes, la plaza ceremonial se llena de color y espiritualidad con rituales que mantienen viva la herencia mazahua.

Para quienes buscan el contacto con la naturaleza, a lo largo de sus más de 19 hectáreas, el centro cuenta con senderos interpretativos y un exhibidor de fauna con especies como guanacos y venados de cola blanca, garantizando un espacio seguro que preserva nuestro patrimonio natural.

Visitar el Centro Ceremonial Mazahua es más que un paseo: es un acto de preservación, orgullo y esperanza para las nuevas generaciones, un lugar donde tradición y naturaleza caminan juntas hacia un futuro más humano.

Se ubica en San Felipe del Progreso, a solo 56 kilómetros de Toluca y 127 kilómetros de la Ciudad de México y es administrado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

Abre todos los días de 09:00 a 18:00 horas. El acceso tiene un costo de 35 pesos para adultos y 20 pesos niñas y niños, reafirmando el compromiso de que la cultura y la naturaleza estén al alcance de todas y todos.

Este esfuerzo es parte de la visión del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, que impulsa espacios públicos dignos, inclusivos y llenos de vida, como una expresión tangible de la transformación y el bienestar para todas y todos.

