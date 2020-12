Disfrutan de fin de semana decembrino en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

• Concluyen actividades con presentaciones del Ballet Folclórico del Estado de México y la Compañía de Danza Contemporánea ’Árbol del Ginkgo’.



Texcoco, Estado de México, .- El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) cerró sus actividades artísticas con eventos especialmente dedicados a la época decembrina, donde participaron la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), el Ballet Folclórico del Estado de México y la Compañía de Danza Contemporánea ’El Árbol del Ginkgo’.



El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, inició las actividades presenciales para brindar a las familias un espacio para disfrutar de la cultura y con todas las medidas sanitarias, con reducción en el aforo a 30 por ciento de la capacidad de los recintos y el uso obligatorio del cubrebocas.



Al iniciar el ’Concierto Navideño’ de la OFM, en la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’, la Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, agradeció a nombre del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, la asistencia de las familias mexiquenses e hizo énfasis en cuidar la salud de todas y todos.



’Es una pandemia que realmente nos ha afectado mucho, pero tenemos que tomarla con un aprendizaje que nos ubique en nuestra realidad’, además instó a ser conscientes y empáticos con los demás para salir adelante.



Destacó el esfuerzo de las y los integrantes de la Secretaría, pues ha permitido proporcionar las medidas sanitarias y de seguridad para que el público pueda asistir a los eventos.



’Quiero contarles que las dos orquestas, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por Rodrigo Macías, y la OFM, con Gabriela Díaz Alatriste, son las únicas orquestas a nivel nacional que se atrevieron a hacer este reto, cuidando con pulcritud y esmero todas las medidas para poderles recibir’, manifestó.



Agregó que se pretende iniciar la Temporada 7 de la OFM en febrero de 2021, aunado a la presentación de la Compañía de Danza del Estado de México, dos veces al mes en el CCMB.



Durante el concierto, Gabriela Díaz Alatriste señaló que se hicieron nuevos arreglos y adaptaciones de las canciones típicas de la época para mantener en todo momento la sana distancia, con pequeños ensambles como quintetos de metales, cuartetos de flautas, cuartetos de trombones, solista de arpa, un arreglo con trombones, tambores, piano, campanas, timbal, y finalmente de cuerdas y percusión.



Así, el público pudo escuchar Messiah, de Georg Friedrich, Jour d´été a la montagne, de Eugene Bozza, Christmas Carol Collection, de Jeffrey Reynolds, con melodías como Noche de Paz, Villancico de las Campanas, de Mykola Dmytrovych, El Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovski, Las cuatro estaciones. Invierno, de Antonio Vivaldi, y We wish you a Merry Christmas, de John Rutter.



Como parte de la jornada navideña del CCMB, en el Teatro al Aire Libre, el Ballet Folclórico del Estado de México, dirigido por la maestra Dolores Menchaca, presentó la ’Pastorela Mexiquense’, una historia que conjuntó la tradición de las pastorelas donde el bien y el mal se enfrentan para llegar con el niño Jesús, y las danzas folclóricas mexiquenses, como ’Charros y virginias’ y ’Las abajeñas’.



Para cerrar la jornada, el espectáculo de danza contemporánea ’Navidad en el CCMB’, protagonizado por la Compañía de Danza Contemporánea ’Árbol del Ginkgo’, con coreografías que contaban una historia con ángeles, diablos, los Reyes Magos, María, José, el niño Jesús y los pastores, acompañados por música típica de la época ’Campanas de Belén’, ’Burrito sabanero’ y ’Noche de paz’, entre otras.



Además, se instaló una pequeña villa por parte del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), donde artesanas y artesanos de la Zona de los Volcanes ofrecieron productos como artículos de piel, piñatas, joyería, alimentos orgánicos y artesanías de hoja de maíz.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, está en Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.