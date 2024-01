Disfrutan familias de Texcoco y Toluca del Festival TransformARTE

TOLUCA, Estado de México.- El Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco, fueron sedes del Festival Cultural TransformARTE, mediante el cual se abren espacios a más talentos, además de dar a conocer el trabajo del gremio artesanal.



Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo refrendó su compromiso de garantizar el derecho a la cultura: "que sea una costumbre, ya que se considera un derecho humano y se está trabajando como una de las prioridades de nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez".



Con el lema ’Rock, contracultura y transformación social’, en Toluca se llevó a cabo el conversatorio "Avándaro: la historia detrás del mito", a cargo de Agustín Jordán Arzate, Alfredo Moya Varela, Jaime Enrique Cornelio y Ricardo Colín.



El público pudo disfrutar del concierto ’Colectivo rock en el alma’, como un homenaje al guitarrista Carlos Santana, interpretando piezas como ’Caminos del mal’, ’Oye cómo va’, ’Sin el poder de nadie’ ’Ella no está ahí’ y ’Europa’ así como del que dio el grupo Atomic Sound.



Se contó con la participación del trío Rock Power, que interpretó melodías clásicas del rock como ’I was made for lovin’you’ y ’Boys don’t cry’; de igual forma, se presentó la banda punk ’Sucka’.



El grupo musical ’Chorizzo Blues’, especializado en fusionar el Jazz y el Pop, ofreció un concierto con música que han creado a partir de la realidad con la que se vive en el país, con melodías como ’Congresistas’, ’Tres razones’, ’La gente mala’, ’Bolero blues’ y ’Soluciones’.



De forma paralela, se desarrolló la conferencia ’Anarquismo, punk y periferias de Toluca’, a cargo de Rigoberto Valdés, integrante del colectivo ’Karton Libertario’, quien explicó cómo influye el género punk en la cultura.



Mientras que en el Museo de Arte Moderno se inauguró la exposición ’Graffika Urbana’, del artista Noel Rodríguez, con la que se muestra el día a día de las personas, con la intención de visibilizar la importancia de las pequeñas cosas, a través de piezas en blanco y negro; las y los interesados pueden visitarla antes de que termine febrero.



El público que visitó el corredor artesanal tuvo la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de algunas artesanías; es importante mencionar que estos productos también se encuentran a la venta, de manera permanente, en la red de Tiendas ’Casart’.



Para las y los amantes de la música clásica, se ofreció en el Conservatorio de Música un concierto a cargo del Coro y la Orquesta de esta institución, cuyos integrantes estuvieron acompañados por la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM); ellos fueron dirigidos por Rodrigo Macías, Director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM).



En Texcoco, las tradiciones del Valle de los Volcanes estuvieron presentes a través de la venta de productos artesanales, además se impartieron talleres, clases abiertas de danza y actividades artísticas como la presentación de la Rondalla Irrigación, de la Universidad de Chapingo.



Los mexiquenses tuvieron la oportunidad de disfrutar del Carnaval de Chimalhuacán y de una pasarela de trajes, así como una exposición de esculturas hechas a base de cantera, una de las tradiciones más importantes de este municipio.



Cerró este Festival en Texcoco el cantante Ramsés H., con un romántico concierto "Cantando con el corazón roto", con composiciones originales como "Rosa marchita", "Adiós" y "Vamos a escapar".



Este Festival Cultural tendrá lugar cada fin de mes, en ambas sedes, con nuevas propuestas y actividades gratuitas para todas y todos; además en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, @CulturaEdomex, se pueden revivir algunos de estos momentos.