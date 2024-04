’Roco Pachukote’ vocalista de la Maldita Vecindad, se presentó la noche de este sábado 20 de abril en la tercera edición del Festival de Danzas ’Ximopano No Kali’ 2024 (Bienvenido a mi casa) en Tepetlaoxtoc, para conquistar con su ’música, paz y baile’, a más de tres mil personas que arribaron al lugar.



Roco, quien a principios de este año se tuvo que ausentar de los escenarios debido a una enfermedad alérgica, mostró en la tierra de Tepetlaoxtoc la magia de su ritmo y la seducción de sus palabras de hermandad y paz.



El intérprete de ’un gran circo’, recordó la pandemia de Covid-19 que azotó a todo el mundo y de la cual dijo ’fue un tiempo que nos tuvimos que refugiar en nuestros hogares, para reflexionar cuáles son las cosas importantes de nuestra vida y una de ellas es la paz’.



Los cientos de seguidores de la Maldita Vecindad, se dejaron seducir por los ritmos de los temas característicos del ’Pachukote’ como ’ Un Gran Circo’, ’Don Palabras’, ’Un poco de sangre’ así como el tema famoso de la Sonora Santanera ’La Boa’.



Los gritos de ’Roco te amo’, no faltaron en este concierto dedicado a las danzas de este pueblo originario que aún mantiene el nombre de sus calles en náhuatl, lengua materna que el mismo Roco utiliza en sus mensajes previos a cada interpretación musical.



Escuchar a Roco desbordó emociones, pasos de ska y la euforia de un joven que sin pensarlo, subió a uno de los lazos que colgaban del arco techo, para fusionarse con los movimientos ondulantes de la soga, acción que tuvo que suspender ante la llegada de elementos de Protección Civil del municipio para bajarlo y pedirle que se retirara del lugar.



La más de media hora de concierto del líder de la Maldita, no bastó para los miles de presentes, que no dudaron en pedir ’otra’, otra’, por lo que Roco, regresó al escenario e interpretar el cover ’ya lo pasado ’ de José José y cerrar la noche con ’Kumbala’.



’Esta es una canción desde el amor por el amor mismo, llévense toda esa energía amorosa para sus casas, con sus familias y recuerden siempre que la noche es de música y pasión’, expresó