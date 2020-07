Disminuye el 50% en fallecimientos por Covid-19 en Ecatepec; autoridades toman medidas para evitar saturación de panteones

Ecatepec, Méx._En las últimas semanas disminuyó un 50% la cantidad de inhumaciones relacionadas con probables casos de Covid-19 en los panteones municipales de Ecatepec.



No obstante, se construyó una fosa con capacidad para 165 ataúdes, que no se ha utilizado debido a que la capacidad de los cementerios municipales no ha sido rebasada por la pandemia.



’Tenemos una fosa común que mide cuatro por 12 metros, todavía se está escarbando un poco más para que sea más honda, para que en un momento que tuviéramos ese extremo de muchos decesos por Covid, se tendría que utilizar la fosa común’, relató Diana Angélica Almazán Ávila, encargada del área de Panteones municipal.



Afirmó que el alcalde Fernando Vilchis Contreras ordenó al área de panteones tomar las medidas necesarias para atender la emergencia sanitaria y dar respuesta a la ciudadanía.



Expresó que antes de la contingencia registraban 10 inhumaciones diarias en los tres panteones que administra el gobierno municipal: Antiguo, San Efrén y San Isidro Atlautenco, este último destinado para atender la contingencia.



’Empezó el tema Covid y aumentó la cifra a 15 decesos solamente a San Isidro, sin contemplar los del antiguo y San Efrén.



Estamos hablando que sí subió el tema de decesos. En estos días ha bajado, porque ya no estoy dando los 15 espacios para fosas’, dijo.



Almazán Ávila detalló que alrededor del 50% de las personas sepultadas en San Isidro son por enfermedades respiratorias, pues las actas de defunción las manejan como Covid, probable Covid, neumonía atípica e insuficiencia respiratoria.



El personal del panteón San Isidro que tiene contacto con los ataúdes sigue el protocolo con las medidas de prevención requeridas, como usar overol especial desechable, gafas, cubrebocas, careta y botas, además de que el personal de las agencias funerarias sanitiza el cuerpo y las cajas, que también son ’emplayadas’.



Almazán Ávila mencionó que algunos familiares de personas fallecidas por Covid-19 son escépticas y no creen en la enfermedad, a pesar de que está asentado en el certificado de defunción, por lo que se resisten a tomar medidas de prevención, a quienes hacen recomendaciones y sólo se permite el acceso a 10 integrantes de la familia.



El gobierno de Ecatepec cuenta con los tres citados panteones municipales y nueve que son administrados por los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) y delegaciones de los pueblos del municipio.



Don Genaro Agustín Gómez Ruiz, de 72 años de edad, encargado del panteón de San Isidro Atlautenco, reconoció que anteriormente sepultaban hasta 15 personas diarias, aunque ahora la cifra disminuyó a entre 8 y 9 al día.



’Esta fosa se está abriendo para que si hay un problema de Covid más fuerte, de difuntitos, se van a tener que meter ahí, todos ahí los difuntitos en su ataúd, acomodados.



Hicimos la cuenta, va a ser un promedio como de 165 difuntitos. Es de cuatro metros de ancho, 12 de largo y cuatro de hondo. Pero si llegara a ser necesario se puede abrir más abajo. Se usa la máquina porque está muy duro, ya abajo, como a medio metro, pura roca. Viene la máquina con su taladro, porque solamente así’, explicó.



Añadió: ’Hasta el momento no es necesario, se ha dado respuesta en este panteón y en el panteón San Efrén, que son los municipales, sepultando allá y aquí. Y hemos salido poco a poco.



Ahorita ya bajó, tenemos un promedio de 15 difuntitos diarios y ha ido bajando. Por ejemplo hoy tuvimos ocho, ayer tuvimos nueve. Ya ha ido bajando. Esperemos que baje para que no sea necesaria esta fosa común’.



Don Genaro reiteró que los sepultureros utilizan overol blanco desechable, careta y guantes. ’Ellos lo cargan, lo meten, tapan y tiran el overol blanco.



Si llega a haber otro, otro. Yo tengo los que me dio el ayuntamiento, desechables para mis muchachos’.



Expresó: ’Se la rifan haciendo fosas, abren un promedio de 15 diarias, abrían. Ahorita están abriendo 10. Por ejemplo ayer fueron 9, nos quedó una fosa, pero abrimos 10 por si llega a haber otro tenemos una de resguardo, por cualquier cosa’.



Almazán Ávila confió que los habitantes de Ecatepec tomen conciencia y se protejan más para no contagiarse del Covid-19, de lo contario tendrá que ser utilizada la fosa común, lo que espera no ocurra.



Don Genaro coincidió: ’Gracias a Dios ya estamos bajando de tanto difuntito, ya que pase esto, porque si no qué vamos a hacer con tanto difunto’.