Disminuyó la tasa de muertes fetales 10% en los últimos dos años

Los últimos dos años fueron el periodo en el que mayor disminución de muertes fetales hubo en el país de acuerdo con las Estadísticas de defunciones fetales 2019 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con información de las características del embarazo, de la muerte fetal, del feto o producto y de la madre.



Las Estadísticas de defunciones fetales se obtienen anualmente del aprovechamiento de los registros administrativos de las oficinas del Registro Civil distribuidas en todo el país. La información que integra la estadística fue suministrada por 1 527 fuentes informantes, más el complemento de casos recibidos en formato digital derivados del convenio signado con la Secretaría de Salud (SSA) para contar con un solo conjunto de datos. Lo anterior se realiza con base en la propuesta sometida a Consulta Pública para mejorar la captación en las Estadísticas de Defunciones Fetales llevada a cabo del 14 de mayo al 10 de junio de 2020.



Durante 2019, en México se registraron 23 868 defunciones fetales, con lo que se obtiene una tasa de 1.62 con la captación tradicional y 1.89 defunciones por cada 10 000 habitantes con la incorporación de la información captada por la SSA. En 2014 esta tasa fue de 1.88.

Imagen: Tasa de defunciones fetales por cada 10 000 habitantes 2010-2019

La SSA y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendieron 73% de las defunciones fetales. Por su parte, las unidades médicas privadas registraron 12.4 por ciento.

El 83.4% de los fallecimientos ocurrieron antes del parto,15.4% durante el parto y en 1.2% de los casos, no fue especificado.

De las personas que certificaron la muerte, 96.9% corresponde a médicos, 1% a no médicos (personas autorizadas por la SSA, Autoridad Civil), 0.9 a otro personal y 1.2 no lo especificó.



CARACTERÍSTICAS DEL EMBARAZO Y PARTO



El 83% de mujeres sí recibieron atención prenatal. De ellas, 64.2% recibieron entre 1 y 5 consultas, 29.5% entre 6 y 10, 2.7% tuvo entre 11 y 15 consultas. Además, 0.7% asistió al médico entre 16 y 20 veces y sólo 0.1% recibió más de 20 consultas. El 2.8% de las mujeres que asistieron a consulta no especificó a cuántas consultas asistió

Del total de embarazos que terminaron en muerte fetal 16 288 fueron atendidos por médicos gineco-obstetras y 6 069 por otro tipo de médico. En contraparte, el personal que menos atendió este tipo de procedimiento fueron las enfermeras, con 53 casos.



CARACTERÍSTICAS DEL FETO O PRODUCTO



Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 9 387 (39.3%), seguidas de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 6 029 (25.3%) y de las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 8 435 (35.3%). En 17 casos no se especificó en qué semana de gestación ocurrió la muerte fetal.

Por sexo del feto, los hombres tuvieron la mayor frecuencia (12 535 casos) respecto a las mujeres (9 195 casos). El 9% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.



CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE



Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años (24.2%) y el de 25 a 29 (23.4 por ciento).

El 89.2% de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 1 358 mujeres indicaron que sí la hablan.

Los servicios de salud que reportan el mayor número de madres afiliadas son el Seguro Popular con 11 505 (48.2%) y el IMSS con 6 188 (25.9%) y juntos concentran el 74.1% de la afiliación.

El 69.3% de mujeres que durante 2019 tuvieron un embarazo que terminó con la muerte del producto dijo no trabajar, mientras que 26.2% sí lo hacía. El 4.5% no lo especificó.



Con esta información se actualizan los principales indicadores nacionales de las Estadísticas de mortalidad fetal. Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información que permite conocer y comparar el volumen, tendencias y características de este hecho demográfico en los diferentes ámbitos geográficos del país, hasta el nivel de localidad, para contar con un insumo que permita realizar el análisis y la evaluación de acciones dirigidas a la elaboración de programas de salud materno infantil.