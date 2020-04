Dispara pandemia temores de supervivencia aislamiento y fracaso

*Teófilo Benítez advirtió que este fenómeno, común en el aislamiento, incide en áreas cruciales de la vida personal y corporativa.



El rector del Colegio Jurista, Teófilo Benítez, advirtió que la pandemia dispara los temores de supervivencia, aislamiento y fracaso, por lo que recomendó la transparencia y el flujo continuo de información para desterrar esos miedos.



Reconoció que este fenómeno, común en el aislamiento, incide en áreas cruciales de la vida personal y corporativa. Si no se logra ’borrar’, alertó el académico, las consecuencias pueden tener elevados costos en la viabilidad empresarial y social del país.



Hay asignaturas que no aparecen en los programas académicos de ninguna profesión, tareas imprescindibles que resultan vitales en la gestión empresarial, destacó, porque con el miedo se pierde talento al anular la motivación; se inhibe la capacidad de reinventarse, y se reduce la calidad de vida.



Para paliar el miedo en el sector empresarial, el Rector del Colegio Jurista recomendó contar con líderes valientes, traducir los valores empresariales en actuación cotidiana, descentralizar el poder para aumentar la productividad, tener metas comunes y sistemas de dirección coherentes.



El líder en épocas de pandemia, subrayó Teófilo Benítez, debe ser un excelente comunicador porque la comunicación democratiza las empresas ’pero hay que saber utilizarla y ponerla al servicio de todos’.