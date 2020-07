Dispersan 8 fiestas y suspenden 2 bares por violar semáforo rojo vigente en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 27 de julio del 2020.- Un bar de la colonia Jardines de Aragón y otro de la plaza comercial Las Américas fueron suspendidos por el gobierno municipal, los cuales funcionaban a pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y albergaban a más de 80 personas que ingerían bebidas alcohólicas.



Este fin de semana también fueron dispersadas ocho fiestas como parte de las medidas preventivas para disminuir los contagios en el municipio, pues el semáforo epidemiológico continúa en rojo en la localidad.



Durante operativos nocturnos efectuados viernes y sábado pasados, personal de distintas áreas del ayuntamiento colocó sellos de suspensión en dos establecimientos dedicados a la venta de alcohol, Tekes Bar, en Jardines de Aragón, y Fly Boys, en el interior de la plaza comercial Las Américas, a cuyos encargados se les notificó la falta en la que incurrían al brindar servicio, y dispersó ocho reuniones, una de ellas amenizada con música en vivo.



El Tekes Bar fue visitado por personal de las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Urbano y Gobierno, entre otras.



Las autoridades informaron a los propietarios que debido al Semáforo Rojo, en que permanece el municipio, las actividades económicas no esenciales deben permanecer cerradas.



En el lugar, ubicado en avenida Carlos Hank González, en Jardines de Aragón, había más de 30 personas que consumían bebidas embriagantes, las cuales fueron invitadas por las autoridades locales a abandonar las instalaciones, a las que posteriormente colocaron sellos de suspensión, además de que los encargados no contaban con la documentación necesaria para operar.



En el Fly Boys, antes de colocar los sellos, fue necesario desalojar a los más de 50 consumidores que se encontraban en el lugar, muchos de ellos que no usaban cubrebocas y acudieron en grupo, lo que generó aglomeraciones.



Además de estos comercios, las autoridades municipales colocaron sellos se suspensión en tres pequeños establecimientos dedicados a la venta de comida rápida y bebidas alcohólicas.



De igual forma, durante el operativo, fueron dispersadas ocho fiestas en distintas localidades, entre ellas Croc Aragón, Ciudad Azteca y San Agustín Primera Sección. En esta última localidad, una familia festejaba un cumpleaños con alcohol y música en vivo a cargo de una banda instrumental, al solicitarles que suspendieran el festejo los participantes tomaron a juego la advertencia de las autoridades; sin embargo, en medio de descontentos y burlas se vieron obligados a suspender la celebración



Otro punto fue en la colonia Croc Aragón, donde los asistentes acataron las instrucciones de las autoridades y desalojaron el inmueble rápidamente, sin mayores contratiempos.



Las autoridades acudieron a un inmueble de la colonia Residencial San Cristóbal donde 10 hombres realizaban una reunión e ingerían bebidas alcohólicas, por lo que se les invitó a terminar con el festejo y desalojar el lugar.



En un estacionamiento en la colonia El Potrero una decena de jóvenes realizaba una fiesta, por lo que personal de Protección Civil y Desarrollo Económico pidió suspender la reunión debido a que las medidas de contingencia fueron ampliadas, por lo que los asistentes se dispersaron el lugar.



En la colonia Luis Donaldo Colosio los encargados de un camión dedicado a la venta de bebidas preparadas con alcohol fueron notificados para el retiro de la unidad de la vía pública, ya que no contaba con los permisos requeridos para operar.