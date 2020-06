Dispersan a 202 personas en otro operativo de prevención contra el COVID-19 en Acapulco

En otro operativo para la prevención de contagios de COVID-19, autoridades de los tres órdenes de gobierno desactivaron actividades recreativas, una reunión religiosa y francachelas callejeras entre personas que no acatan las medidas recomendadas de sana distancia y ponen en riesgo su salud y la de sus familiares.



Acapulco enfrenta los momentos de mayor riesgo por el relajamiento de las medidas de prevención, como puede observarse en la intensa movilidad de personas que salen al espacio público a realizar actividades no esenciales y sin cubrebocas, incluso hasta las playas han sido invadidas este fin de semana.



En cumplimiento con su deber, trabajadores municipales arriesgan su propia vida para persuadir a personas irresponsables que no acatan las recomendaciones sanitarias, en estos momentos que Acapulco se encuentra en riesgo máximo de contagios del nuevo Coronavirus, a la vez que los servicios hospitalarios y funerarios aumentan su demanda.



Durante el operativo de prevención realizado la noche de este viernes y madrugada del sábado, un total de 202 personas fueron sorprendidas en reuniones recreativas en la franja de playa, frente al Hotel Kristal Beach; mientras que en la Iglesia San Cristóbal, cerca de la Unidad Deportiva Acapulco, se invitó a los parroquianos a evitar aglomeraciones, proteger principalmente a niños y adultos mayores.



Los acciones continuaron en calles del Barrio de la Bodega y las colonias Progreso, Morelos, Santa Cruz, Icacos, La Venta, Arrollo Seco y La Postal, donde decenas de ciudadanos reunidos en grupos ingerían bebidas embriagantes en la vía pública.



Como parte de los protocolos oficiales se invitó a los ciudadanos a retirarse a sus casas para proteger su salud, con la participación de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Vía Pública, Reglamentos y Espectáculos, cuyo personal fue apoyado por elementos de la Marina-Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.