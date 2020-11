Dispersan a 300 jóvenes de fiesta de Halloween en Acapulco

Acapulco, Gro. 02 de noviembre de 2020.-En un comunicado, las autoridades municipales señalaron que además del festejo en el domicilio particular, también fueron clausurados dos bares y un salón de fiestas que rebasaron el aforo permitido por las autoridades de la Secretaría de Salud Guerrero.



La dispersión de las actividades se dio luego de que agentes de Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército, Marina y Reglamentos y espectáculos realizaran recorridos de supervisión.



En redes sociales la alcaldesa Adela Román Ocampo llamó a los y las acapulqueñas a evitar las aglomeraciones para reducir el rebrote de contagios en la entidad.



’Invito una vez más a los propietarios y encargados de establecimientos que no han acatado las disposiciones oficiales para evitar contagios, que cumplan con las medidas sanitarias para el bien de todos y todas’, escribió.



Por su parte el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, sostuvo que ’organizar fiestas en pleno rebrote de contagios es una inconsistencia’, por lo que llamó a los guerrerenses y a los turistas a respetar las medidas implementadas por su gobierno.



En este sentido lamentó que ’son los visitantes los que nos obligan cada fin de semana a duplicar la vigilancia en las playas del puerto porque en su mayoría no utilizan cubrebocas’.



Este día el puerto registra una ocupación hotelera del 38. 7 por ciento. Mientras que de manera general el estado contabiliza el 40.3 por ciento de habitaciones ocupadas, según la Secretaría de Turismo de la entidad.



Actualmente el municipio se mantiene como el epicentro de los contagios activos en Guerrero; de los últimos 24 casos confirmados en un día 16 se concentran en el puerto.



El estado acumula hasta este domingo 22 mil 187 contagios y 2 mil 261 muerte por Covid-19.



De acuerdo a los últimos datos de las autoridades de Salud estatales es el grupo de jóvenes de entre 18 y 29 años los que más contagios registraron durante octubre.

