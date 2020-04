Disputa por las pymes

El apoyo crediticio a las pequeñas y medianas empresas en tiempos de pandemia abrió un nuevo frente entre el poder político y económico en la creciente disputa por la Nación, y del cual seguramente no habrá resultados conciliatorios pues los campos están bien definidos y los mediadores han fracasado en su propósito.

La ruptura va para largo.



No es asunto menor el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial con el BID-Invest para financiar con 30 mil millones de pesos a las pymes, pues el mismo fue firmado al margen del Ejecutivo Federal aun cuando la secretaría de Hacienda, por ser accionista del BID, esté obligada a avalarlo.



Al ser accionista del BID-Invest, necesariamente la SHCP participa con recursos públicos y tiene voz y voto, aunque los directivos de los organismos firmantes aseguren que no se compromete al erario ni avala el crédito privado solicitado y obtenido. Y como se dice en el refrán: no hagas cosas buenas que parezcan malas.



Y, exactamente, al tabasqueño no le gustó nada el acuerdo. ’no me gustó el modito’.

López Obrador, sin decirlo con todas sus letras, aprecia un desafío del sector privado: va a organismos financieros internacionales para financiar pequeñas y medianas empresas que están en riesgo de desaparecer el mercado y de incrementar las cifras del desempleo. El rescate generalmente viene del poder político. Ahora se hizo a un lado. Habría que ver quien dará marcha atrás: ¿ Arturo Herrera, titular de la SHCP desconocerá el acuerdo o lo avalará?



TURBULENCIAS



Ronda covid-19 Palacio Nacional

El lunes 20 de abril, informó el subsecretario Hugo López-Gatell, un trabajador de Comunicación Social de la secretaría de Salud que estuvo en la conferencia de prensa nocturna en el salón Tesorería de Palacio Nacional dio positivo a covid-19, evento al que asistieron 28 personas, fue hospitalizado y se ha recuperado; en la misma fecha, informó la secretaría de la Función Pública, la titular de la dependencia, la guerrerense Irma Eréndira Sandoval, dio positivo a covid-19, se aisló voluntariamente bajo supervisión médica pero tiene ’excelente estado de salud’…



’Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la CDMX, miente’, dijo José Luis Tenorio Padilla, líder de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), que agrupa a alrededor de 10 mil socios de empresas concesionarias del Metrobús, corredores del transporte y rutas de autobuses, microbuses y vagonetas en la Ciudad de México, al indicar que ’la propuesta que se hace pública respecto a los bonos de combustible, que supuestamente tienen su origen para apoyar al transportista en el problema de la epidemia que estamos viviendo puesto que ese acuerdo ya se tenía con Semovi desde el 19 de febrero, y para evitar que los transportistas salieran a manifestarse en la ciudad el 19 de febrero y estropearan la jornada en que Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Ejército en el Zócalo, ’a regañadientes’ acordó con el grupo de transportistas que se iba a otorgar el apoyo de 4 mil pesos mensuales durante cinco meses para el combustible y después valorar la opción de incrementar la tarifa del transporte público, explicó Tenorio Padilla…



Durante la entrega de productos de la canasta básica en las colonias Siete Regiones y Ampliación Donají, la directora de Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca de Juárez, Evelyn Sally Martínez Rasgado, destacó que este programa es una de las medidas extraordinarias, para hacer frente a la pandemia, emprendidas como es la creación de la Unidad para la Prevención y Atención del COVID-19, el Protocolo de Atención a Médicos y Enfermeras que atienden casos de COVID-19, así como los Filtros de Control Sanitario COVID-19, entre otros…

