Disputas por las vacunas

Aunque no existe una certeza del número oficial de vacunas que deberán llegar las próximas semanas a nuestro país a fin de reanudar la campaña de inmunización al personal del sector salud, que se encuentra en la primera línea del combate contra la pandemia de coronavirus, también aumentan las voces de diversos sectores que también demandan ser beneficiados.

Desde empresarios e industriales pasando por jefes de policías y bomberos, dirigentes sindicales, restauranteros, propietarios y trabajadores de gimnasios, hasta aspirantes a cargos de elección popular –quienes buscan quedar bien ante los votantes–, demandan tener acceso a las vacunas casi todos bajo el argumento de ser requeridas en para que al reanudar sus actividades productivas y sociales se apoye la reactivación económica nacional.

Todos ellos, en mayor o menor medida tienen razón, pero la realidad es que de acuerdo con la estrategia del gobierno federal tendrán que esperar, ya que primero deberán esperar a que sean vacunados los integrantes del sector salud y los mayores de 60 años.

Lamentablemente los miembros del gobierno federal no se ponen de acuerdo en la cantidad de vacunas que se recibirán en los próximos días. En el caso de las de Pfizer, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, entrevistado por Latinus dijo que se recibirían 600 mil dosis, mientras que Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones exteriores, dijo en Televisa que serían 491 mil vacunas.

Para las dosis de AstraZeneca, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se recibirían un millón de dosis de India, pero Delgado habló de 870 mil mientras Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que serían 500 mil vacunas.

Pero el mandatario se ha manifestado optimista. Durante su gira de trabajo del fin de semana por Oaxaca, aseguró que ya se compraron todas las dosis necesarias para proteger a la población, que ’son 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo’.

Finalmente Informó que la madrugada del domingo llegaron de India 870 mil dosis de Pfizer, y aseguró que seguirán llegando más para no frenar el Plan Nacional de Vacunación, dando preferencia a los mayores de más de 60 años y a quienes esperan su segunda dosis.

Pero primero sería necesario replantear la estrategia para la inmunización, ya que en lugar de mantener las llamadas Brigadas Correcaminos, integradas por dos Servidores de la Nación, personal médico, voluntarios y militar, que son más personas con interés político que las normales en las tradicionales campañas desarrolladas únicamente por personal sanitario.

Lo recomendable, tal como sucede en otros países, es aplicar la vacuna al mayor número posible de personas, sin importar la edad, lo que además de acelerar la inmunización también ayudaría a reimpulsar las diferentes actividades económicas

Aunque el gobierno mexicano presume ser el primero en América Latina en iniciar su campaña de inoculación, debido a contratiempos por la producción de la vacuna ahora ocupa el quinto lugar en la región, detrás de Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina, con solo 0.57 vacunas administradas por cada 100 personas, según Bloomberg Vaccine Tracker.

Considérese que México ocupa el tercer lugar mundial por decesos con más de 155 mil, solo superado por Estados Unidos que registra más de 583 mil y de Brasil que tiene casi 240 mil, pero en cuestión de vacunados en nuestro vecino país del norte ya se han aplicado 48 millones de dosis, para 14.62 personas por cada cien; mientras la nación sudamericana lleva más de cuatro y medio millones para 2.18 personas por cada cien, pero en México apenas se han inmunizado poco más de 724 mil individuos, el 0.57 por cada cien.

Entonces resulta necesaria una estrategia que agilice la aplicación de vacunas, de lo contrario la pandemia tardará tiempo en ser combatida eficazmente, incluso para quienes ven en este proceso motivaciones electorales.

Por último se debe considerar un nuevo factor que podría ser aprovechado por los interesados en adquirir las vacunas por sus propios medios, ya sean empresarios o autoridades estatales o municipales: el gobierno del presidente Joe Biden ordenó el envío de un millón de dosis a unas seis mil 500 droguerías y farmacias de supermercados de todo su país, por lo que varias cadenas anunciaron que empezarían a administrar las primeras inyecciones el viernes.

Este programa podría ampliarse a 40 mil establecimientos, mientras el gobierno federal aumentó la producción de vacunas, abrió centros de vacunación masiva en estadios y comenzó un programa para llegar a comunidades vulnerables. Por lo anterior, Anthony Fauci, principal asesor del presidente Biden sobre la pandemia, dijo que la gran mayoría de norteamericanos ya estaría inmunizada a mediados y finales del verano, es decir más de 200 millones de personas,

Si el gobierno mexicano ya autorizó la compra de vacunas por particulares o gobiernos, entonces se podría negociar su adquisición con el gobierno de Estados Unidos, para agilizar la aplicación en nuestro país, sin necesariamente depender de la estrategia oficial.

En fin, como sea, resulta necesario acelerar la vacunación de los mexicanos, de lo contrario la contingencia sanitaria se extenderá más allá de los tiempos previstos, con todas las consecuencias negativas que esta situación provoca.