Distintos créditos se han entregando directamente a la gente para reactivar la economía y crear empleo por coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina sobre los apoyos y créditos que el gobierno está entregando directamente a la población para hacer frente a la crisis derivada de la contingencia sanitaria por el covid-19.



"Hoy vamos a informar al pueblo de México de los distintos créditos que se están otorgando para ayudar a la gente, al mismo tiempo reactivar le economía, crear empleo; se está haciendo algo que podríamos decir único, porque se están destinando muchos recursos para el bienestar del pueblo.



El Ejecutivo federal, señaló "estamos hablando de millones de créditos como se va a informar; al final yo quiero hacer una síntesis y hacer un llamado a toda la población en particular a quienes se están beneficiando, quien van a recibir o ya recibieron para que se sepa cuál es el propósito, que es lo que inspira de dejar este dinero de manera directa a los ciudadanos, que es algo novedoso e inédito porque son créditos a la palabra".



EL PIB DEL PAÍS CAERÁ EN EL SEGUNDO TRIMETRE POR COVID-19



La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) del país caerá en el segundo trimestre del año debido a la crisis por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha obligado a cerrar empresas y promover el confinamiento para reducir los contagios.



’Cuando se tengan las primeras cifras de PIB para el segundo trimestre podremos hacer un seguimiento más puntual, lo que esperamos es que un cierre necesariamente nos va a llevar a una contracción’, destacó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La funcionaria explico que los sectores más afectados serán aquellos que tuvieron que suspender sus operaciones debido a la pandemia, como el turismo, hotelería y la industria aeronáutica.



’El comercio, que se mantuvo abierto, podría no estar tan afectado, dijo. Agregó que las exportaciones han disminuido desde antes del coronavirus, esto debido a ’perturbaciones en el mercado internacional’; sin embargo, resaltó que se ha registrado un aumento en remesas. Adicionalmente, indicó que se prevé una contracción en el consumo y la inversión extranjera.



LES FALLARON SUS PRONÓSTICOS



El Presidente dijo que los especialistas fallaron en sus estimaciones, por lo que dio algunos indicadores para afirmar que se avanza. "Les fallaron los pronósticos de que iba a caer la economía hasta 5 puntos, cayo 1.6; no esperaban el aumento en las remesas, se quedaron con el ojo cuadrado; 4 mil millones de dólares en marzo; es el mes en toda la historia de más remesas y ya habíamos empezado a padecer del coronavirus.



"Inversión extranjera, primer trimestre, más de 10 mil mdd; 1.7 de incremente en términos reales. "Hasta el día de ayer la recaudación, de enero al 21 de mayo, 3.5 el incremento con relación al mismo periodo del año pasado. "Precio del petróleo, en una mesa de menos 0, a 27 dólares el barril. "Depreciación del peso, de 25 pesos por dólar, a 23 pesos por dólar. "No se valen las comparaciones, pero vean como está el mundo.



Esto para enriquecer el debate en términos económicos, yo acepto el desafío y estoy seguro que con el método que estamos aplicando vamos a poder sortear la crisis.



Dicen también que va a ser imposible que no nos endeudemos, vamos a esperar; estamos haciendo todo para ahorrar aún más, para evitar la corrupción, para recuperar recursos".



NO HAY DESOBORDAMIENTO DE HOSPITALES POR COVID-19



El Presidente afirmó que en la reunión de ayer con las autoridades de salud se hizo un análisis de la situación de la pandemia, por lo que descartó que haya un desbordamiento en los hospitales. "Va de acuerdo a lo que se proyectó los expertos, los especialistas; le voy a pedir Hugo López-Gatell que les muestre las proyecciones. Que se está atendiendo la pandemia, lo más importante de todos es que a pesar del sufrimiento de la pérdida de vidas humanas hemos podido evitar un desbordamiento.



"Estamos trabajando todos los días; se ha portado muy bien la gente, de manera excepcional, no estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, pero repito es de mal gusto no se pueden comparar tragedias porque hasta la pérdida de una vida es de lamentar".



IMSS presentará plan para reconocer a personal médico que atiende Covid-19. "Anoche se habló en cómo hacerles un reconocimiento muy especial, muy merecido, a todos los trabajadores de salud que están en los hospitales Covid’.



Hay como 700 hospitales en el país que están atendiendo enfermos de coronavirus, y llevan ya tiempo, es mucha la fatiga y es muy fuerte emocionalmente, entonces queremos homenajearlos permanentemente, son héroes, heroínas, pero hoy el doctor López-Gatell y el director del IMSS van a presentar un plan dedicado a reconocer la entrega de médicos, doctores y de todo el personal que está día y noche trabajando en los hospitales".