Distractores políticos

Detienen al ex gobernador Mario Marín acusado de tortura y otros delitos, sin duda es un buen distractor dicen algunos que no entienden que lo importante es aplicar la ley y dejar a un lado a las autoridades para que cumplan con su labor, en vez de hacer especulaciones que no sirven para nada más que para andar en el chisme.



También han traído desde España al empresario Alonso Ancira acusado de un fraude de más de doscientos millones de dólares y lo mismo sucede, al parecer a sus ’defensores’ se les olvida el inmenso daño a la nación y el saqueo de recursos a pueblo de México que generó las protestas, el hartazgo y el encabronamiento que diera lugar a buscar un cambio que le dio el poder a Andrés Manuel López Obrador, y ahora hay que exigir que se vaya rápido el proceso para hacer realidad la lucha en contra de la corrupción y poder llevar ante las autoridades a los responsables y recuperar lo robado y saqueado al pueblo de México.



Así las cosas, el decomiso que hacen las autoridades de Andorra de 48 mil millones de pesos, dos mil millones de Euros, a 23 mexicanos que tenían depósitos en ese ’paraíso fiscal’ que ahora es un verdadero infierno, por existir investigaciones que indican que son producto de la delincuencia organizada, lavado de dinero y saqueo de recursos púbicos y corruptelas en México, y todo esto, encabezado por el abogado Juan Ramón Collado, cuyas fiestas nos mostraban el inmenso poder y relaciones con la clase política en el poder no importando los partidos políticos y sus fuertes relaciones con lo que se conocía, y al parecer sigue existiendo, como una parte de la MAFIA DEL PODER, la otra, la buena, al parecer es la que agrupa a los ricachones que al lado del Presidente siguen apoyando y recibiendo contratos, y negocios utilizando los fondos públicos y recursos naturales del país para hacer sus enormes negocios privados… y eso que dice el Presidente que se terminarán con las prácticas del neoliberalismo.



La verdadera línea de la corrupción a fondo y de alto nivel a lo mejor la pueden encontrar en las investigaciones que se realicen en Andorra y para ello sería necesario que los encargados de realizar la limpia y controlar la corrupción hagan su trabajo y no se hagan, como dicen en mi pueblo, güeyes y hagan a un lado la vista para estirar la mano y poder mantener a los responsables protegidos y en la impunidad.



Mario Marín y Alonso Ancira son importantes, es cierto, pero que no sean el pretexto para desviar las investigaciones y dejar pasar el tiempo en lo que está sucediendo en Andorra, con esos 48 mil millones de pesos que ’pertenecen’ a 23 mexicanos.



Sin duda no se podrá dejar de pensar lo que ha sucedido con las más de 160 mil muertes por la Covid, los más de 82 mil desaparecidos, los miles y miles de desplazados que siguen siendo acosados por las mafias en muchos pueblos de México, por los más de 170 mil asesinados por causa de la famosa guerra contra el narcotráfico desatada por el ex presidente Felipe Calderón y no se podrá decir que el simple responsable es el presidente López Obrador, porque al final de cuentas la covid es un asunto de pandemia mundial, de lo que podrá investigarse y evaluar por parte de los expertos que ya se han pronunciado es sobre las erróneas medidas y las boberas de López-Gatell, que con tal de estar al lado de la publicidad, pensando en que tenía o tiene posibilidades de entrar en el teatrito político, dejó que se dieran muchas idioteces que ahora cobran la vida de miles de mexicanos, así, es ahora necesario que se den las razones por las cuales todos debemos portar el cubrebocas, mantener la sana distancia, los lavados y desinfectado de manos constantemente y procurar no hacer reuniones masivas como se realizan en muchos sitios sin las medidas sanitarias necesarias e incluso, debería dar una conferencia sobre el tema y sus experiencias el Presidente para que la gente que aún, por todas las bobadas de Gatell, no creen en el peligro de la pandemia ni que exista, porque alegan que si el Presidente no trae el cubre bocas es que es una farsa los que dicen que existe el mal y que todo es parte de los ataques contra el presidente, esto es real en muchas comunidades que así se manifiestan.



Es claro, que después de 14 años de denuncias ahora se logra detener a Mario Marín y faltan los demás acusados, uno, ’El rey de la mezclilla’ dicen viviendo en Líbano y el otro el ex jefe de la policía huyendo todavía, el asunto es que se generó todo esto por los delitos y organizaciones políticas y económicas dedicadas a la explotación sexual de niños, los pedófilos, siguen con grandes negocios en el mundo y en México al parecer es uno de sus sitios preferidos, mientras nuestros políticos y funcionarios andan en la lela y buscando casos para distraer la atención y no solucionar los graves asuntos que nos dañan en el país. Miles de niños huérfanos son explotados en sus propias casas, miles lo son porque no cuentan con familiares que les ayuden ni autoridades que les protejan, así el famoso turismo de pedofilia sigue en muchos sitios, sobre todo, los destinos de playa y en las zonas marginadas donde por unos pesos se sigue abusando y destruyendo a nuestros niños y niñas.



Entendemos que el Presidente está luchando contra muchos males pero es claro que los funcionarios como que no jalan al mismo tiempo la carreta y no quiere decir que los comparamos con los bueyes, sino con los que se hacen pendejos, porque la realidad es que los grandes defraudadores, corruptos y saqueadores del país siguen sueltos y sin ser molestados, solamente se hacen fintas y se desatan las filtraciones para hacer los escandalitos y dicen que no se hace nada, porque el mismo Presidente piensa que hay que ir con cuidado y un cosa es esto y otra el que con ese pretexto se hagan tontos y dejen que los corruptos sigan en libertad, porque esto en muchos casos les brinda el pretexto para que cuando se apunta sobre la corrupción de algunos miembros de la 4T se diga que ellos a lo mejor son corruptos, pero chiquitos, porque los de antes robaban mucho más y ahí quedan las cosas.



