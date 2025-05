Distribuye GEM más de 500 mil paquetes de toallas sanitarias gratuitas en escuelas de educación básica y media superior

TEXCOCO, Estado de México. – Con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a la educación y romper las barreras de género la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), impulsa la campaña ’Entendiendo las reglas’, que incluye la distribución de más de 500 mil paquetes de toallas sanitarias gratuitas a estudiantes de educación básica y media superior en diversas escuelas del Estado de México.



’Cada año, aseguraremos la distribución de toallas sanitarias gratuitas en las escuelas de educación básica y media superior. Es un compromiso con la salud y el bienestar de nuestras estudiantes’, afirmó Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.



Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI encabezó una entrega simbólica de estos paquetes en la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 40 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Jerónimo Amanalco, una comunidad perteneciente al municipio de Texcoco.



Durante el evento, también se realizó el Foro Regional de Gestión Menstrual, destacando el compromiso del gobierno estatal con la inclusión y la igualdad de género en las aulas.



Hernández Espejel subrayó la importancia de entender y apoyar los procesos naturales de las niñas y adolescentes, instando a los varones a ser empáticos y conscientes de estas realidades.



’Debemos apoyar a nuestras niñas y jóvenes. La experiencia de las mujeres nos enseña que estos procesos naturales son fundamentales para la salud y el desarrollo personal. Reciban un saludo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, quien está plenamente comprometida con la educación’, enfatizó.



Elsa Fuerte Robles, Directora General del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI) sostuvo que este programa trata de llevar a las escuelas del Estado de México insumos gratuitos para todas las niñas y adolescentes, además de información, acompañamiento y visibilización de la salud menstrual como un derecho de todas.



’Buscamos que ninguna niña o adolescente falte a la escuela porque no tiene los insumos de higiene menstrual que necesita, porque los sanitarios no tienen las condiciones para mantenerse limpia durante su periodo y menos porque se enfrente a estigmas sociales’, añadió la funcionaria estatal.



Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez busca fortalecer de manera integral al sector educativo, transformando las escuelas en espacios inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.