Distribuyen Cocinas Comunitarias más de 13 mil raciones diarias a porteños

El programa de Cocinas Comunitarias que implementó el Gobierno Municipal en apoyo a las personas afectadas por el receso laboral ante la contingencia sanitaria del Coronavirus, distribuye diariamente más de 13 mil raciones de alimento ya elaborado.



Los 22 comedores comunitarios que están distribuidos en la zona urbana, suburbana y el área rural, reparten comida a las personas que lo solicitan, priorizando a los adultos mayores y siguiendo las medidas necesarias para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19.



Vecinos de las colonias Jardín, Morelos, Santa Cruz y Centro se dijeron agradecidos por este apoyo, reconocieron esta iniciativa de la alcaldesa Adela Román Ocampo y de todos aquellos que contribuyen a la noble labor.



La señora Dora Clavel Ávila, de la colonia Jardín, expresó su agradecimiento al Gobierno Municipal por la sensibilidad de ayudar a los que menos tienen.



’La comida está muy buena, sí están haciendo algo bien para los que lo necesitamos, más ante este problema. Les damos las gracias por toda la ayuda que nos están dando, la verdad sí lo necesitamos, tenemos familia y niños que darles de comer, nosotros nos aguantamos pero los niños no. Muchas gracias a la presidenta Adela’, expresó.



Por su parte, la ama de casa Iveth Díaz mencionó que gracias a estas Cocinas Comunitarias puede llevar alimento a sus hijos y a su familia. ’Nos ayuda a toda la gente ahorita que no tenemos trabajo, es de gran ayuda porque con esta contingencia nos quedamos sin trabajo’.



En la Unidad Deportiva Vicente Súarez, habitantes de las colonias Morelos, Santa Cruz y zonas aledañas, también expresaron su beneplácito por los Comedores Comunitarios.



’Yo plancho y hago aseo en casas particulares y ahorita no tengo trabajo, estoy sola, no tengo a nadie y aunque sea una comida esta bien. Gracias por todo el apoyo que nos está dando la presidenta Adela Román, manifestó Cira Zamudio.



Otro de los beneficiados con alimento ya elaborado fue el señor Luis Marcos Méndez, quien consideró que el Gobierno Municipal está trabajando y haciendo lo correcto en esta crisis por la pandemia del coronavirus.



Asumiendo las recomendaciones del sector Salud, las áreas donde de distribuyen los alimentos se limpian, desinfectan y sanitizan; además, se pide a la gente que tomen una sana distancia, se distribuyen cubrebocas y gel antibacterial.