Distribuyó DIF Acapulco más de 3 millones de raciones alimenticias en 3 meses

Durante el receso de actividades productivas por la epidemia de COVID-19, el DIF Acapulco distribuyó más de 3 millones de raciones alimentarias a través del programa ’Donde Come Uno, Comemos Todos’, en beneficio de 25 mil familias que quedaron sin ingresos.



En un recorrido realizado por las 35 Cocinas Comunitarias que fueron instaladas en diferentes partes del municipio, la presidenta del patronato, Adriana Román, anunció que finaliza esta acción. Aseguró que, luego de tres meses críticos, se cumplió con la encomienda de la presidenta municipal Adela Román Ocampo.



Destacó que se llevaron apoyos a las familias afectadas por la pandemia en los momentos más complicados, y ahora, con el reinicio de actividades bajo la ’nueva normalidad’, la institución no bajará la guardia y mantendrá cada uno de los programas sociales para ayudar a quienes más lo necesiten en lo que se supera la crisis económica.



’Quiero que sepan que el DIF Acapulco continúa su labor, continúa trabajando con sus 13 comedores comunitarios que tenemos instalados para nuestros adultos mayores; la alcaldesa ha indicado que de volver a una contingencia, como la que se vive actualmente, se reabrirá el servicio de las cocinas. Sepan que ella está con ustedes, está con los acapulqueños", sostuvo.



Asimismo, en su visita a las cocinas ubicadas en la colonia Emiliano Zapata, Zócalo, Vicente Suárez y Ciudad Renacimiento, la titular del organismo asistencial pidió a los acapulqueños no relajar las medidas de prevención sanitaria e instó a los presentes a usar el cubrebocas, como una forma de protección esencial para la salud y la vida.