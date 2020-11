Divergencias en el Senado por el reconocimiento a Biden

Como si no tuvieran más temas que debatir, las fuerzas políticas en el Senado se enredaron ayer en posicionamientos opuestos respecto de reconocer o no el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial en Estados Unidos.



Así, mientras el grupo prolopezobradorista encabezado por Morena pidió ’prudencia’ y esperar a que concluya legalmente el proceso con la declaratoria formal de presidente electo en enero, el llamado Bloque de Contención integrado por las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC exigieron no sólo hacer una amplia felicitación a los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, sino exigirle al canciller Marcelo Ebrard inicie trámites para reunir al nuevo presidente de EU con Andrés Manuel López Obrador.



Los opositores indicaron que no es hora de tibiezas y timideces, sino de ser proactivos y propositivos y reconocer que existen muchísimos temas de interés binacional que deben ser abordados por ambos presidentes.



Están los temas de seguridad, migración, comercio, fronterizos, desarrollo, medio ambiente y laboral…



’Las senadoras y senadores del Bloque de Contención saludan el triunfo electoral de Joe Biden y Kamala Harris en la contienda por la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos



’El Bloque de Contención hace votos para continuar haciendo de América del Norte la región más próspera, competitiva e incluyente del mundo y se encuentra listo para iniciar los trabajos para la construcción de una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.



’Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática que integramos el Bloque de Contención, saludamos el triunfo electoral de Joe Biden y Kamala Harris en la contienda por la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos de América; asimismo, nos congratulamos por la fiesta democrática celebrada en los Estados Unidos y reafirmarnos nuestra voluntad y compromiso para continuar haciendo de América del Norte la región más próspera, competitiva e incluyente del mundo’, señalaron en un comunicado con el que enfrentaron la posición de ’prudencia’ adoptada por Morena y aliados.



Hay que esperar: Monreal



Al tiempo en que reconocieron y apoyaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reconocer a Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, sino hasta que concluya formalmente el proceso electoral, que será hasta inicios de enero de 2021, los senadores de Morena liderados por el zacatecano Ricardo Monreal decidieron hacer lo mismo.



Y en un pronunciamiento a nombre de su bancada, el zacatecano dijo que los senadores del grupo mayoritario decidieron ’ser cuidadosos y prudentes, por lo que la decisión de esperar a que concluya el proceso electoral en ese país es sensata y apegada a los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos.



’(Y) a pesar de que los procesos electorales son diferentes y la manera de declarar al ganador de la elección es menos formal en el vecino país del norte, el grupo parlamentario mayoritario ha decidido por la formalidad de la conclusión oficial del proceso electoral’.



Así, el senador Monreal consideró que ’aun cuando los votos electorales apunten a una victoria del señor Biden’, será el colegio electoral de Estados Unidos y el nuevo Congreso norteamericano los que lo deberán oficializar.



Visto así, señaló, las elecciones presidenciales estadounidenses todavía durarán semanas.



Y recordó que aún se están contando los votos de los miembros de las fuerzas armadas en el exterior y será el 20 de noviembre cuando venza el tiempo para la corrección de las boletas electorales defectuosas y será entonces que cada gobernador emitirá un certificado de comprobación de la votación.



Más todavía, es el 14 de diciembre cuando se reúne el colegio electoral para, con base en los resultados de los estados y de las resoluciones judiciales, votar definitivamente.



Ese proceso contempla que el 6 de enero, en sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, las cámaras de Senadores y Representantes cuenten los votos electorales y declaren oficialmente los resultados de las elecciones.



’Hasta entonces habrá presidente electo de los Estados Unidos’, dijo.



A partir de ese momento ya se puede emitir un reconocimiento o una felicitación.



’… aunque todos los medios y muchos Jefes de Estado hayan ya felicitado al candidato demócrata, en sentido estricto el proceso continúa y hay que atender a su culminación’, insistió en paralelo a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.



No seamos timoratos: opositores



En abierto sentido contrario, las fracciones del Bloque Opositor indicaron que es momento de ir al encuentro del nuevo presidente norteamericano con un espíritu renovado de cooperación, para detonar la mayor capacidad del T-MEC y así generar empleos dignos y bien remunerados en ambos lados de la frontera.



El encuentro entre ambos países ahora, agregaron, debe impulsar el desarrollo de energías limpias, asumir medidas decididas para el cuidado y protección del medio ambiente y para generar certidumbre y confianza para las inversiones.



’Estamos convencidos de que el diálogo, la cooperación y la concordia son piezas clave para superar los retos que enfrenta la humanidad. Por ello, desde el Senado coadyuvaremos en desarrollar estrategias binacionales para avanzar en la promoción de los valores democráticos y el desarrollo incluyente en nuestro hemisferio y reafirmar al multilateralismo como medio para hacer frente a los grandes desafíos del siglo XXI’, advirtieron.



Hay que buscar que Biden y AMLO se reúnan



En este contexto de visiones opuestas, el Bloque Opositor insistió en que más allá del protocolo diplomático, la cancillería mexicana debería estar ya buscando impulsar el primer encuentro rumbo hacia una visita de Estado entre el presidente López Obrador y Joe Biden con objeto de visualizar los proyectos preestablecidos con Donald Trump.



’México no debe esperar un día más ni retrasar por egoísmo o fantasías populistas la extensión de reconocimiento al nuevo gobierno norteamericano’, indicó el panista Luis Mendoza.



Es necesario, agregó, buscar que el nuevo presidente de Estados Unidos aclare su agenda bilateral con México en pro del avance y bienestar para ambas naciones.



’No esperamos que el gobierno de la Cuarta Transformación sea un constructor de problemas para Estados Unidos, sino que verdaderamente exista una real coordinación de esfuerzos, sobre todo, en el tema de migración y energías limpias’.



Marcelo Ebrard debe aplicarse en una reconciliación de México con Estados Unidos bajo el virtual mandato de Biden en beneficio sobre todo de la protección de los mexicanos y el debido respeto a los intereses del país.



’Por eso es necesario que Andrés Manuel López Obrador se siente con Joe Biden y en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se nos diga la forma en que encaminarán la nueva relación diplomática a partir del próximo año’.



En fin, posiciones encontradas entre dos grupos de senadores cuando debieran estar acordando una agenda común frente a la renovación de poderes en Estados Unidos.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa