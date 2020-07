Diversos establecimientos del Centro Histórico, incumplieron con las medidas sanitarias de reapertura

Los negocios del Centro Histórico de la Ciudad de México volverán a cerrar este fin de semana, ya que algunos no respetaron las medidas sanitarias establecidas para el semáforo naranja por coronavirus, informó la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, en la videoconferencia de prensa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Declaró que serán revisados y reforzados los lineamientos de reactivación, con la finalidad de implementar sanciones a los establecimientos que incumplan las disposiciones.



Afirmó, "de acuerdo con los análisis realizados por el comité de sanidad, se ha tomado la determinación de que este sábado y domingo permanezca cerrado el Centro Histórico; hoy mismo también se realizará una revisión de inspección a los establecimientos".



A una semana de la reapertura del Centro Histórico, 50 por ciento de los locatarios utilizó caretas; mientras que 95 por ciento portó cubrebocas, aun cuando la disposición indicaba que el uso del equipo de protección era obligatorio.



Además, se registró que 60 por ciento de los comercios no contaba con tapetes desinfectantes, 75 por ciento brindaba gel antibacterial, 60 por ciento marcó los flujos internos y sólo en 70 por ciento de ellos se respetó la sana distancia.



El 25 por ciento de los negocios en Pino Suárez abrió el día que no le correspondía; en Mesones y Uruguay hubo varios negocios sin caretas y en la calle Bolívar, 62 por ciento de los negocios no señalizó la sana distancia.



Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que cerrar el Centro Histórico "no es un castigo, es sentarnos todos de nuevo; cuando nos damos cuenta de que no funcionó algo, debemos parar y hacer un nuevo planteamiento".



La jefa de Gobierno señaló, la Ciudad de México permanece en semáforo naranja por coronavirus del 6 al 12 de julio, por lo que los ciudadanos deberán seguir con las medidas sanitarias como uso de cubrebocas y gel antibacterial para evitar más contagios de covid-19.



Además, se pospuso la reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales hasta el miércoles 8 de julio.