Divierten a chicos y grandes con programación dirigida al público infantil en Cultura y Deporte en un Click 3.0

• Invitan a conocer a Sor Juana Inés de la Cruz, mujer mexiquense que luchó por sus sueños.



Toluca, Estado de México, .- La segunda etapa del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, que realiza la Secretaría de Cultura y Turismo a través de redes sociales y la tecnología, ofrece actividades de calidad para el público de todas las edades.



Así es como, en el marco del Día Nacional del Libro y del aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, se presentaron dos reconocidos cuentacuentos, que han dedicado su vocación a contagiar la lectura entre el público infantil.



Comenzó Gala Cuenta Sueños quien, acompañada de Majo Vásquez, presentó ’Pun Cata Pun Plas Plas’, en la que contaron la historia de Enrique, un niño al que le gustaban los libros, pero no como a cualquier persona, su gusto era muy peculiar.



Y es que un día, estando en la Biblioteca Pública, distraídamente probó un libro y notó que le gustaba, y aunque tenía sus dudas, decidió comerse primero una palabra, y continúo con una página, hasta que terminó comiendo el libro completo.



Estando en su escuela se dio cuenta que el contenido de los libros que se comía se los sabía de memoria y quería seguir comiendo libros de matemáticas, historia, español y todas las materias, ya que pensaba que, con eso, en poco tiempo, sería la persona más lista del mundo.



Después, tocó el turno a Omar Santiago, mejor conocido como ’Santicuento’, con su gran voz y acompañado del ritmo de la guitarra de Ángel García, narró la historia de ’Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana’, una niña inquieta a la que le encantaba leer, también conocida como la Décima Musa.



Su historia comenzó en Nepantla, en el año de 1651, donde nació y vivió su niñez. Cuando la pequeña Juana tenía tres años mostró un gran interés por saber de todo y aunque a ella le gustaba correr por los campos de flores amarillas, terminaba cerca de su nana, a quien le pedía que le enseñara a leer y a escribir, pero lamentablemente ella no sabía. Aunque eso no fue impedimento, su acercamiento a los libros fue inmediato.



Mientras transcurría el cuento, recordaron momentos conmemorativos que marcaron la vida de esta gran mujer, por ejemplo, cuando ingresó al convento de San Gerónimo, sus protestas por la situación en la que se encontraba la mujer y su perseverancia para lograr sus sueños.



Esta historia captó la atención del público, ya que la manera en la cual se contó la historia de Sor Juana resultó atractiva y muy digerible para las y los pequeños espectadores virtuales.