¿Divorcio en el PRI estatal?

Dicen que la forma es fondo, y la toma de protesta del dirigente municipal del sector popular en Tecpan sin la presencia del dirigente estatal de la CNOP Samuel Reséndiz Nava dice mucho.



El que el dirigente y la secretaria general del PRI estatal Esteban Albarrán y Gabriela Bernal hayan acudido a dicho municipio de la Costa Grande y tomado protesta a Rafael Abarca Otero saltándose a Reséndiz nos dice que las cosas no andan bien en el PRI de Guerrero.



Apenas el pasado jueves el ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral Leonardo Valdez Zurita en una ponencia ante estudiantes del IIEPA remarcó que los Ayuntamientos fueron en 2018 el Talón de Aquiles de Morena y por tanto son un área de oportunidad para la oposición a la que ve muy viva en los municipios.



Otra debilidad que señaló es la permanente lucha de poder en los comités estatales de Morena por los que pasan las candidaturas a diputados y alcaldes.



El sábado tras encabezar una reunión de la organización Amigos de Acapulco el experimentado político priísta Efrén Leyva Acevedo recordó en una entrevista con periodistas como el PRI fue incapaz de recuperar Acapulco luego del gobierno de Luis Walton debido a pleitos internos que fueron aprovechados por el perredista Evodio Velázquez Aguirre para hacerse con el triunfo.



El domingo por la noche el dirigente de la CNOP hace pública su inconformidad por el acto realizado en Tecpan para ungir a un dirigente municipal de su sector sin que se le tomara en cuenta ni a él ni a sus facultades para ese tipo de actos y designaciones, lo que evidencia que existe un divorcio de la dirigencia estatal con los sectores del PRI, o al menos con el popular.



Aunque el Comité Directivo Municipal de Tecpan intentó deslindar a la dirigencia estatal mediante un comunicado atribuyendo el nombramiento de Abarca Otero a un acuerdo local, lo cierto es que hacen ver o que Albarrán y Bernal habrían sido chamaqueados o en el mejor caso convidados de piedra llamados a ’legitimar’ una designación que no tomaron ni ellos ni el dirigente estatal del sector correspondiente que les reclamó con dignidad no ser ’florero’.



Como haya sido, se evidenció que en un PRI cuya principal fortaleza para el 2021 es su institucionalización –lo que para Morena es una debilidad- no todo es miel sobre hojuelas.



Aunque a unas horas de darse a conocer el asunto Albarrán y Samuel Reséndiz se pusieron en contacto para dialogar y subsanar el desencuentro.



Esto a diferencia del secretario general de Morena Marcial Rodríguez Saldaña y el presidente del Consejo Estatal Luis Enrique Ríos Saucedo a quienes la Comisión de Honor y Justicia de su partido exhortó a conciliar sus diferencias desde el 1 de octubre sin que hasta la fecha –ya ha pasado un mes- se hayan reunido.



¿Habrá reconciliación en ambos casos?



UNIDAD CONTRA LA INSEGURIDAD



Donde sí le están entrando con todo al trabajo coordinado es en el gabinete de Héctor Astudillo Flores, donde las policías Ministerial y Estatal han incrementado las capturas de presuntos delincuentes y los decomisos de armas y drogas.



El fiscal Jorge Zuriel de los Santos ha puesto particular atención a desmantelar bandas dedicadas al secuestro, y a esclarecer crímenes que han sacudido a la sociedad como fue el de la niña Ayelín cuyos presuntos homicidas ya fueron vinculados a proceso gracias a las pruebas recabadas por el personal de la FGE.



Es el propio gobernador quien se encarga personalmente todas las mañanas de asegurarse que se mantenga el ritmo de trabajo y sobre todo la buena coordinación con las fuerzas armadas y el gobierno federal. No deja nada a la suerte.