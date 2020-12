’Dizque por mi edad igual se me olvidan las cosas y me hicieron pagar dos mensualidades más"

www.guerrerohabla.com



Don Santiago Uribe, originario de Jalisco, apuntaba en su pequeño cuaderno cada pago, casi de manera religiosa. ’A los 79 años no se puede confiar mucho en la memoria’, dice. Tras casi dos años de mensualidades asfixiantes, apenas salvables con la pensión del gobierno federal y la venta de chacharitas, se frotaba las manos a la espera del último depósito.



’Llevaba bien mi cuenta, sabía que sólo me faltaba un mes y ya quería terminar con ese dolor de cabeza, pero cuando fui a la prestamista me dijeron que mi suma estaba mal, que a lo mejor por la edad, porque ya estaba viejo, se me olvidaban las cosas y aún me faltaban dos pagos. Revisamos fechas, números, saqué mis apuntes y todos los papeles, pero ellos se aferraron: pagaba o me iban a quitar lo poco que tenía’.



Había pedido 10 mil pesos a una financiera. Necesitaba comprar diversas medicinas para su esposa, asaltada por la diabetes, y quien finalmente murió. Él debió pagar más de 23 mil pesos, incluidos los dos cobros en duda.



A siete de cada 10 adultos mayores explotados por empresas dedicadas a ofrecer créditos con altos intereses y cláusulas ilegales, se les niega la carta finiquito o la liberación de adeudo para obligarlos a desembolsar más dinero, se les rechaza la posibilidad de pagar de manera anticipada o se les engaña con el saldo del crédito.



Estos tres abusos se repiten en 8 mil 242 de las 11 mil 800 reclamaciones promovidas por ancianos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) durante 2019 y 2020.



Otras causan (las cuales engloban el 30 por ciento restante de los casos) son: solicitud de cancelación del servicio desatendida, incumplimiento de los términos del contrato, desaparición del estado de cuenta, créditos otorgados sin ser solicitados por la persona, cobro no reconocido de intereses moratorios, consumos fantasma y negativa a aclarar los términos crediticios.



’Nunca solicité un crédito y, de repente, noté un depósito extraño de 25 mil pesos e inmediatamente después empezaron a descontarme de mi cuenta de pensión. Uno de mis nietos investigó y descubrió que era una empresa prestadora de dinero. Fuimos a reclamar y fue algo muy desagradable: tenían hasta un expediente a mi nombre, con mi credencial de elector y otros documentos personales. Yo jamás me había parado ahí, para mí que hay fraude con los papeles o están coludidos con la gente del banco’, relata doña Margarita Ulloa, de 76 años, habitante del estado de Sinaloa.



CARGAS INJUSTAS. Según Condusef, los estados con más registros de atropellos en perjuicio de viejitos son: Jalisco (el de mayor incidencia en los dos años recientes), Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Coahuila, Campeche, Puebla, Yucatán, Aguascalientes y Durango, con el 55 por ciento de los atropellos, los cuales no cesaron ni con la pandemia de COVID-19.



’Se han aprovechado de los adultos mayores. Les llega la primera mensualidad y hasta ahí se dan cuenta: es una cantidad que no podrán pagar por tanto tiempo, van a reclamar y se enteran que tienen una tasa de interés del 90 por ciento, cuando el promedio en el mercado es del 40 por ciento o menos’, dice en entrevista con Crónica Jesús Chávez Ugalde, Director de Análisis y Estadística de Productos y Servicios Financieros de Condusef.



’Que al final de sus vida tengan este tipo de cargas es muy injusto. Se ensañan con ellos, porque no comprenden los términos y les clavan el dinero. A veces ni firman, a veces, por necesidad, se gastan un poco del depósito y se quedan con el pedazo de deuda. Una deuda puede matar, no dejas de pensar en ella, no deja vivir. Imagínate las secuelas que puede tener en un adulto mayor. La salud financiera, como la física, tienen muchas implicaciones’.



-¿Quiénes están detrás de estos fraudes?



-Son Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), autorizadas para otorgar diferentes créditos, pero engañan y tienen comportamientos atípicos con altas tasas de interés.



-¿Quién debe vigilarlas?



-Consusef, por eso recibimos las reclamaciones de usuarios que han tenido problemas. Aquí se evalúa si las clausulas son abusivas y se inician procedimientos. Antes de tomar una decisión de este tipo, los ancianos o sus familias pueden llamar a la Comisión para conocer al menos el comparativo de intereses, y no deben contratar si tienen dudas, si no han comparado las ofertas o si no van acompañados de un familiar.



-Hemos documentado historias en las cuales las financieras son las únicas facultadas para finiquitar el crédito: ’Nosotros le llamamos’…, y son las que determinan el plazo conveniente…



-Sí, y nunca llaman, quieren que los adultos mayores se queden esperando a que les hablen, eso es abusivo. La causa principal de reclamaciones en este sector de la población es que no pueden liquidar el crédito cuando desean. Les exigen que lo soliciten con varios días de anticipación, o los hacen dar vueltas y vueltas y nada, para seguir cobrando los intereses. Representa el 42 por ciento de todos los casos.



Condusef entregó a Crónica la lista negra de las Sofomes con más anomalías denunciadas por los viejitos desde 2019: están ahí Financiera Maestra (3,435), Dimex Capital (1,499), Préstamos Felices en 15 minutos (1,016), Exitus Credit (780), Financiera Fortaleza (701) y Directodo México (615).



También: Publiseg (603), Nómina Apoyo (560), Servicios Financieros Soriana (483) y AlphaCredit Capital (388). Las referidas suman el 85 por ciento de las irregularidades.