Doctor Belisario Domínguez Palencia.

’La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar’. Benito Juárez.



Estando en la capital del país, el doctor Belisario Domínguez publica en 1903 su primer periódico ’Chiapas’, donde escribió: ’Los gobernadores, en vez de ocuparse del engrandecimiento y prosperidad del estado, se dejan cegar por las ambiciones…’ Él consideraba al periodismo como como una fuente que promueve el progreso de los pueblos, que tienen una función social eminente promotora del desarrollo cultural. Por eso sentenció: ’Vuestra influencia moralizadora puede ser muy grande; prefiero parecer ridículo ante el público divulgando verdades que creo útiles a mi país, que avergonzarme de mí mismo por no tener ánimo para decirlas’. En 1904 edita el VATE, que quiere decir: Valor; Alegría; Trabajo y Estoicismo; eran hojas impresas que dejaban ver con claridad y valentía su aberración justificada hacia el dictador Porfirio Díaz Mori.

LA DECENA TRÁGICA

En 1913 el 9 de febrero comienza la Decena Trágica, el general Bernardo Reyes muere frente al palacio nacional que era defendido por las tropas leales al presidente Madero, mientras que los generales Mondragón y Félix Díaz se refugian en la Ciudadela. El día 18 Huerta traiciona a Madero y se une al movimiento, asumiendo el poder civil y militar; el día 19 la Cámara de Diputados acepta las renuncias de Madero y Pino Suárez y ’nombra’ como Presidente Interino a Pedro Lascuráin, quien a su vez designa a Victoriano Huerta Secretario de Gobernación, pero Lascuráin deja el poder a los 45 minutos conforme al plan, y automáticamente Victoriano Huerta ocupa la Presidencia de la República. El día 22 Madero y Pino Suárez, son asesinados al ser ’trasladados a la penitenciería’, la otra versión es que fueron ejecutados en las caballerizas del Palacio Nacional.

SENADOR DE LA REPÚBLICA

Con su papel de legislador presentó su actitud de verdadero representante popular que se requería en esos días, fue cuando el senador en 1913 dijo: ’Voy a servir al pueblo a quien me debo, no a Victoriano Huerta’.

El senador Belisario Domínguez, ya acumulaba muchos antecedente que de su personalidad patriótica e irrumpe en el ya convulsionado sentimiento nacional, haciendo su primera protesta, la que presentó el 23 de septiembre como respuesta al informe que había dado Victoriano Huerta en la presidencia del Senado; no le permitieron leer su escrito en el Pleno –prácticamente no existía división de poderes--, el mismo que con claridad y valor iba directo en contra de la farsa del presidente convertido en dictador: ’Indudablemente, señores senadores, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra este documento’.

El 29 de septiembre de ese ’fatídico año de 1913’, entrega otro escrito –que tampoco le permitieron leerlo--; pero fue ampliamente conocido por el pueblo y los legisladores de ambas Cámaras; con su valiente postura ante el gobierno dictatorial, el mártir entra a la inmortalidad. El golpe certero habría de pagarlo con su virtuosa vida el 7 de octubre de ese año, porque ha sido una constante en los gobiernos dictoriales que no escuchan las voces justas, no permiten ni siquiera una sugerencia, siempre creen ser dueños de la razón y la verdad.

HÉROE CIVIL.

Los héroes surgen en épocas críticas de una sociedad. Y Belisario Domínguez, llega cuando la patria era cruelmente desangrada por el último militar que alcanza la Presidencia de la Republica vía el asesinato, mediante el ’Pacto de la Embajada’ donde se reunían: el Embajador norteamericano, Victoriano Huerta, Félix Díaz, Aureliano Blanquet y Manuel Mondragón; el Embajador era Henry Lane Wilson, quien como castigo fue destituido por su gobierno acusado de ’traición y perfidia, asalto y asesinato de un gobierno constitucional’

El mártir Belisario Domínguez, el día 7 de octubre fue secuestrado del hotel Jardín ubicado en el hoy eje Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México y llevado al panteón de Coyoacán, en el barrio de Xoco, cerca de la calle donde el Dr. Aureliano Urrutia tenía su lujosa clínica, se asegura que este médico fue quien le cercenó la lengua y lo enterraron aún vivo, por haber publicado su discurso en la Cámara de Senadores en donde reclamaba a Huerta, estar dividiendo y ensangrentando al país, reprimiendo las voces que clamaban justicia.

SEPARACIÓN DE PODERES.

Otros aspectos de la convicción y sacrificio del prócer Belisario Domínguez, fueron: la libertad de expresión y la separación de poderes; esta última como sabemos es un principio constitucional, y fue por lo que tanto luchó, sin anteponer los riesgos a que se exponía; su bandera fue siempre la VERDAD. Pero, ¿Cuál era el contenido de los discursos? En el primero del 23 de septiembre anotamos dos párrafos: ’Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la república a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantable’.

’Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulos a todo aquel que le sirve de obstáculo. ¡No importa señores! La patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aun con la seguridad de perder la existencia’.

CARTA DE UN MUERTO.

En el segundo discurso del día 29 del mismo mes, llamado también ’Carta de un muerto’, es entregado al secretario de la Cámara Salvador Gómez, en ella el senador insiste más temerariamente exigiendo la renuncia de Huerta cuando dice: ’Ya he medido el peligro. No niego que los que combaten en el Norte exponen su vida, pero están lejos del tirano. Yo aquí, en el recinto de la Ley, me enfrentaré a Huerta. Aquí muero en la conciencia, iré tranquilo a mejor vida, llevando en mi conciencia la satisfacción de haber cumplido con un deber. Mi dignidad de hombre honrado y de mexicano, me dice que obre en esta forma’.

El sacrificio del prócer de la libertad de expresión y la separación de poderes, fue por lo que tanto luchó, sin anteponer los riesgos de su persona, su bandera fue siempre la VERDAD; pasó a la historia como un ciudadano ejemplar. Por el hecho heroico del doctor Belisario Domínguez, fueron disueltas ambas cámaras y 90 de sus miembros hechos prisioneros.

MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ

Sin lugar a dudas y para que el pueblo mexicano, recuerde siempre la vida y obra del hombre que como médico, demostró su gran humanismo, el sanador de dolores y la línea que debe seguir todo hombre público de bien. El 15 de diciembre de 1930 el presidente Pascual Ortiz Rubio, expidió el siguiente Decreto Presidencial: ’Como homenaje a la memoria del senador Belisario Domínguez, se declara día de luto nacional el 7 de octubre de cada año’.

En 1936 se aprobó que su nombre fuera inscrito con letras de oro en el Recinto del H. Congreso de la Unión.

La Medalla de Honor fue creada para ’premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad; fue instituida por Decreto del presidente Adolfo Ruiz Cortines, de fecha 3 de enero de 1953.

En el año de 1976, la casa donde nació el Dr. Belisario Domínguez en la Ciudad de Comitán, Chiapas, se convierte en Museo y es abierto al público.

Acuerdo de la Cámara de Senadores en 1913 que el: ’Año 2013 se declara año del Dr. Belisario Domínguez Palencia’.

Fue la profesora María Rosaura Zapata Cano, la primera persona quien recibió la preciada condecoración en 1954; y la señora María Hernández Zarco, que tuvo el valor de editar en secreto los discursos del Senador Domínguez, al recibir en 1963 la ’Medalla Belisario Domínguez’ que le fue otorgada por el Senado, dijo: ’Tengan presente el ejemplo de don Belisario, dar la vida antes que claudicar ante los que traicionan a México’.

Cuatro chiapanecos han recibido esta honrosa distinción: Salomón González Blanco Corzo (1984); Andrés Serra Rojas (1990), Jaime Sabines Gutiérrez (1994) y Eraclio Zapeda (2014). El senador zacatecano Gustavo Salinas Iñiguez, propuso a la Comisión ’Medalla Dr. Belisario Domínguez’, que presidía el senador por Durango Héctor Mayagoitia Domínguez, al poeta Jaime Sabines para recibir esta condecoración, solicitud que fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Cámara; y el suscrito, que en ese entonces era Secretario General del Centro de Informática Legislativa del Senado y paisano del poeta, fue nombrado para integrar el Expediente Técnico respectivo.



*Es Secretario General del Club Primera Plana y Vice Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.