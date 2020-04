Doctor en Matemática de la UNAM duda sobre la veracidad de datos de Gatell

El investigador Arturo Erdely, doctor en matemática de la UNAM, compartió un análisis en su perfil que posteriormente se viralizó: aseguró que el factor de propagación del COVID-19 era cercano a 30 y no a 8, como hace referencia el subsecretario López Gatell; pero se equivocó.



El análisis fue secundado por otros investigadores de igual envergadura.



Este medio, en un principio, por hacer una lectura rápida, asumió que el investigador interpretó mal la tabla al asumir que tomó un renglón equivocado: no fue así, sino que el equivocado fue el autor de esta nota.



El factor de multiplicación en las estimaciones sin embargo, tampoco sería correcto, al menos no con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud.



El motivo es que los datos descargables por la Secretaría de Salud van siendo modificados con el paso del tiempo, una condición de ajustes normal que sucede con este tipo de mediciones en general.



Prueba de ello es que si se ingresa a la página dedicada al coronavirus y se descargan los datos, hasta el día de ayer, el total de casos confirmados permanece igual, no así los días en los que se acumularon, lo cual se puede deber a que cuando son confirmados, los mismos son ajustados al día en que el paciente recibió atención y le fueron hechos los estudios en lugar de tomar la fecha de confirmación (aunque es un supuesto).



Lo anterior complica hacer análisis serios porque los modelos requieren mediciones precisas a través del tiempo.



Para poner un ejemplo, los días 9 y 16 de abril se confirmaron 3 mil 441 y 6 mil 297 casos, respectivamente durante la rueda de prensa. Posterior, luego de realizar ajustes, los datos descargables muestran que para dichas fechas estos cambiaron a 5 mil 488 y 9 mil 665.

Comparto la opinión del Dr. Arturo Ederly, profesor de la Fes Acatlán, UNAM, quién realiza un análisis científico sobre LAS INCONSISTENCIAS CON RESPECTO A LAS CIFRAS DE CASOS Y DECESOS A CAUSA DEL COVID19 QUE PRESENTA EL GOBIERNO DE LA REPUBLICAhttps://t.co/LNrrrOj578 — Lízbeth Padilla (@LzbethPadilla2) April 20, 2020