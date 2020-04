Doctor en Matemática de la UNAM publicó Fake News sobre López-Gatell

El investigador Arturo Erdely, doctor en matemática de la UNAM, compartió un análisis en su perfil que posteriormente se viralizó: aseguró que el factor de propagación del COVID-19 era cercano a 30 y no a 8, como hace referencia el subsecretario López Gatell; pero se equivocó.



Si bien en la publicación se hacen planteamientos sobre que ’el análisis de los datos lleva al menos una semana de desfase porque no se pueden conocer en tiempo real al hacer los cortes precisamente cada 7 días’, la realidad es mucho más sencilla.



Para estimar el factor, Erdely tomó de la gráfica que presenta López Gatell aquella que dice ’Totales’ -y que no lleva razón de ser-.



Sucede que cada semana que se entregan los datos, viene el concentrado de las semanas anteriores más aquella que se evalúa. Poner una fila que sume los totales de las estimaciones semanales es un error de quien hizo la presentación de López Gatell, pero también lo fue asumir dichos valores sin contemplar que no había razón para sumar de forma iterada los acumulados semanales (se acumulan más de una vez si se suman en lugar de tomar el último disponible).



Así pues, el ’misterio’ de la ’Aritmética López-Gatelliana’ al que adujo, fue resuelto en un análisis en el que bastó mirar el gráfico menos de un minuto.

