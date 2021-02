’Doctor Muerte’, bandera electoral opositora

Hugo López-Gatell, el talón de Aquiles de la 4T

El mote de ’Doctor Muerte’, que legisladores de oposición le impusieron al coordinador de la lucha contra la Covid-19, Hugo López-Gatell, es obviamente una bandera electoral que podría darles ventajas importantes.



Aunque nuestra clase política opositora es un fiasco en términos generales, el médico especialista en ciencias y doctorado en filosofía, Hugo López-Gatell, ha hecho un desastre ante su falta de carácter profesional y exigir al Presidente de la República la aplicación de medidas contundentes que habrían salvado miles de vida; muchas de ellas que aún no se pierden.



El mote es lo de menos. Lo que importa son las vidas que se desperdician y, por otra parte, el uso electoral de la oposición para disminuir simpatías por el partido en el poder, Morena. ’Doctor Muerte’, considero que no es el correcto. Creo que las acciones del responsable de la lucha contra la pandemia no tiene pensado en que sus decisiones puedan provocar la muerte de personas.



Sin embargo, su incompetencia en el puesto, ha hecho incurrir en graves errores al mismo presidente López Obrador, quien es renuente en usar cubrebocas o aplicar otras medidas para contener la propagación de contagios por el mortal coronavirus. No tiene el valor de contradecir a su líder ideológico. Pero debería colocar en la balanza el frenar la pérdida de vidas o el reclamarle al Presidente.



Al final de esta historia, el culpable de la pandemia será Hugo López-Gatell. Después se definirán otras culpabilidades, pero es quien da la cara por el Estado mexicano.



Él es sacrificable en el proyecto de la Cuarta Transformación.



Mientras tanto, miles mueren a diario por la Covid-19. Miles de familias pierden un padre, un hijo, un hermano o un amigo. Todo, por una fallida estrategia para contener los contagios.



No se trata de tomar acciones autoritarias. Se trata de poner orden en la comunidad para protegerla. El uso del razonamiento y el ejemplo, son las claves.



Esto, me queda claro, será usado para que se ventile en tribunales mexicanos e internacionales y el peón sacrificable es Hugo López-Gatell.



De verdad quiero que le vaya bien al presidente López Obrador, porque nos irá bien a todos, pero no puedo dejar de criticar la política que aplica para evitar mas contagios. Su estrategia nos ha llevado a ser uno de los países líderes en muertes.



La vida de los gobernados no puede ser guiada por caprichos o por ideología. Debe ser basada en ciencia, experiencia, razonamiento y, sobre todo, en que el valor de las personas no es un voto para pasar a la historia con un proyecto ideológico, sino que sus vidas valen más que un pinche voto.



VACUNAS SÍ, TRATAMIENTOS ¿CUÁNDO? Para hacer frente a la Covid-19, la FDA autorizó el uso de emergencia a más de siete tratamientos. En Alemania, el Centro Médico Universitario de Schleswig-Holstein usará como intento terapéutico bamlanivimab, de Lilly, y se sumará al tratamiento de Regeneron, con la meta de distribuirse en diversos hospitales universitarios; por su parte, Canadá autorizó el uso de remdesivir para tratar a pacientes hospitalizados por coronavirus. Pero, en México, no avanzan las autorizaciones. El obstáculo principal se llama Hugo López-Gatell, el responsable de la cruzada contra la pandemia. Una de las voces que representa a miles de médicos mexicanos es la del doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo en el Centro Médico ABC, quien ha advertido que los medicamentos que han solicitado, como lo ha sido remdesivir, para atender a más pacientes no los han autorizado, dejando a su suerte a miles de pacientes y al propio personal médico. Mientras siguen muriendo miles de mexicanos. La Cofepris, de Alonso Novelo, dormida en el sueño de los panteones.



