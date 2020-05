Documentales imperdibles sobre fotógrafos de época

Ciudad de México. 10 de Mayo de 2020.-Los fotógrafos y periodistas gráficos tienen el privilegio de capturar momentos increíbles y de vivir sucesos históricos en -por decirlo así- primera fila. Por este par de razones es que su trabajo se vuelve tan interesante para el público en general.



Por fortuna para todos los interesados, existen documentales y películas que narran las historias y aventuras de estos profesionales de la fotografía. Aquí te enlistamos algunos que podrían ser de tu agrado.



Pocos fotoperiodistas en el mundo pueden jactarse de haber hecho lo que hizo Letizia Battaglia, una italiana que vivió y retrató los años más complicados de la mafia de aquel país europeo. En este documental la propia protagonista relata sus vivencias en Palermo, su ciudad natal.



El proceso creativo de todo fotógrafo es algo muy personal y especial, pero Josef Koudelka nos cuenta el suyo a detalle en este documental que lo sigue durante los días en los que recorrió las fronteras que dividen Israel de Palestina. Este es un trabajo alejado del fotoperiodismo clásico, una visión diferente.



Este interesante documental se enfoca en el trabajo de Mick Rock, un fotógrafo británico cuya obra te acercará de una manera íntima a leyendas de la talla de David Bowie, Syd Barrett, Blondie, The Sex Pistols o Queen. Con 72 años de edad, Rock es toda una leyenda en el mundo de la fotografía, y ahora tú podrás conocer sus memorias.





En este documental se cuenta la vida y obra de Chris Hondros, un fotoperiodista de guerra que literalmente le entregó su vida a su profesión, pues murió en 2011 retratando un conflicto armado. Hondros tuvo una carrera de más de dos décadas cubriendo diversas guerras alrededor del mundo, y este documental nos acerca a sus vivencias.



En este nostálgico trabajo se muestra la obra y aspectos personales de la fotógrafa estadounidense Elsa Dorfman, quien armada con su cámara Polaroid ha retratado en su estudio a diversos artistas y literatos.



A diferencia de los otros documentales de esta lista, este filme no se enfoca tanto en la obra del fotógrafo, sino en su persona. Elliott Erwitt es una leyenda de la fotografía, y ha retratado tanto al Papa como a las estrellas de cine o las Momias de Guanajuato. Pese a ser un ícono se sabe muy poco de él, y es aquí donde radica la importancia de esta película que nos lleva a conocerlo un poco más.



Joan Fontcuberta no es sólo un fotógrafo, también es un artista, docente, ensayista, crítico y promotor del arte de su natal España. Muchos le han considerado como el pensador visual más importante de esta generación, y en este documental se recorre su vida en un vaivén de emociones.



Fuente: El Informador