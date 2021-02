Don Antonio, de 92 años, camina día y noche en busca de sus hijos que se fueron a EU hace 11 años

El hombre busca a sus hijos para informarles que falleció su madre hace cinco años.

En redes sociales se ha hecho viral don Antonio Pineda Duarte, un mexicano de 92 años de edad que busca a sus tres hijos, quienes hace 11 años salieron en busca del llamado ’sueño americano’.



Don Antonio, originario del municipio Zirandaro, Guerrero, camina durante horas solo apoyándose de un bastón y duerme donde ’lo agarra el cansancio’. El pasado 31 de enero, fue captado por un automovilista en la carretera Huetamo-Churumuco en Michoacán, a quién le contó su historia.



Platicó que desde hace 11 años no sabe nada de sus hijos, quienes emigraron a Estados Unidos y probablemente se encuentran en Los Ángeles, California.



Emprendió su búsqueda, porque le ’pesa’ que sus hijos no sepan que su madre falleció hace cinco años y ’peor aún, que él vive’, narró en Facebook la persona que se topó con don Antonio, a quien encontró en plena carretera a más de 30 kilómetros de la población más cercana de Michoacán.



’Como pueden ver, camina a duras penas, no tiene dinero para el transporte, gente de comunidades le ofrece comida cuando lo ve pasar con su bastón a forzada marcha’, agregó.