Don Goyo continúa en Semáforo "AMARILLO - FASE 2"

Adicionalmente se contabilizaron 5 minutos de tremor de baja amplitud.



Al momento de este reporte la visibilidad es parcial. Si se presentara una exhalación importante, esta se dispersaría con dirección al oeste-noroeste.



El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos (imagen 2) y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.



El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.



Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX



Ante la probable caída de ceniza se recomienda:



1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca.



2. Limpiar ojos y garganta con agua pura.



3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.



4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.



Los escenarios previstos para esta fase son:



1. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia.



2. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas.



3. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance.



RECOMENDACIONES:



Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones:



1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.



2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.



3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.



4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.



El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán.