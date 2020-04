Doña Lucha estrena proyecto

Este martes 17 de marzo, se dio el estreno del programa de Doña Lucha donde dio trabajos a comediantes y famosos que los puso en verdaderos aprietos.

Doña Lucha por el Canal 5 en punto de las 20:30 horas dio inicio a lo que es DL y Compañía un programa en el que el personaje emblemático de Mara Escalante le da empleos "normales" a comediantes y famosos. "Les conseguí trabajos de los que sus papeles estuvieran orgullosos", dijo Doña Lucha durante la presentación oficial del programa en el que, por un día, conseguirá su séquito de comediantes sean mucamas, microbuseros e incluso tatuadores, Drag Queen o stripper.

El elenco base de lo integra Bárbara Torres , Dalilah Polanco , Marcela Lecuona ,, Edson Zúñiga ( "El Norteño") , Hugo Alcántara ( "El Indio Brayan"), "El Jiots" , Gon Curiel y Manu Nna, Alejandra Rivera ( "La Jarocha ") y Javier Carranza (" El Costeño "), quienes tuvieron un invitado VIP por día. En el programa veremos una cápsula de su desempeño y después de cada uno presentará una rutina de comedia basada en su experiencia.





LA EXPERIENCIA LABORAL DEL ELENCO EN DL Y COMPAÑÍA

En la presentación del programa, el elenco expresó sus sorpresas, así como sus quejas. Dalilah Polanco síntomas: "me mató la bajada de un mueble cuando fui ropavejero. Unos trabajos hacían que te dolieran músculos que no sabías que existen". En la misma línea, Lecuona dijo que lo más difícil para ella fue manejar una trajinera, mientras que para Bárbara Torres fue cuando tuvo "que ir a un hotel de paso, todos hemos estado allí pero encontrar cosas que dejó el otro, me dio asco ".

Para Hugo Alcántara ser microbusero y manejar un camión fue mucha presión, "vivir la responsabilidad de tener gente encima, de pelear el pasaje para buscar la papa; hijo bien chambeadores y chidos, ahora soy cuate de la ruta 41". Gon Curiel fue albañil y, además de que lo alburearon, esta experiencia le dejó una enseñanza: "ves el valor de las cosas, la gente se la rompe todo el día; además el público le gusta ver sufrir a la gente de la televisión" bromeó

Edson Zúñiga encontró que "ser maquillista y tapar baches es lo mismo, tienes que tapar lo feo". El Jiots estuvo, entre otras cosas, de tatuador y le "sudo", por lo que expresó su respeto ante esta difícil labor. Y para Manu Nna lo más difícil, además de cargar cosas, fue vestirse de hombre, pero le gustó conocer el trabajo que hacen todos los días los mexicanos.

EL DURO TRABAJO DE PRODUCCIÓN

Lalo Suárez , el productor, las veces que su equipo y el talento en ocasiones se pararon a las 3am. "Valoramos la entrega del elenco con la producción para hacer las chambas". Agregó que hubo trabajos pesados, "La Jarocha" estuvo en una carnicería y Javier Carranza fue basurero; a lo que Doña Lucha sumó que este último "nos hizo reflexionar con su pie , rayó en la poesía".

"Todos los trabajos son reales, se lastimaron, se rasparon, sufrieron, lloraron", produjeron el productor sobre los miembros de la compañía. Y si bien siempre hubo situaciones de peligro, por ejemplo, manejar herramientas como una guadaña, contar con la seguridad de la producción, que planeó todo, así como con la supervisión de quien enseñaba el oficio.

"Tuvieron aventuras muy fuertes. Eran llamados de casi 9 horas para cápsulas de 5 minutos", dijo Suárez , quien además aclaró que es un formato israelí adaptado a México, pero muy diferente por tener a Doña Lucha y contar con un elenco que lo hace 100% original

REFLEXIONES DEL ELENCO MÁS ALLÁ DE LAS RISAS

Cuando le preguntaron al talento qué más les dejó este proyecto, Jiots señaló que recurrir a la comedia para enseñar a los oficios, pero sabiendo lo que les pagan, "te hace valorar lo que tienes y te hace reconocerlos".

Edson Zúñiga encontró que después de pavimentar calles no se podría parar al otro día. "En cada carretilla cargaba 150 kilos", y "¿Qué arranque los pelos de los huevos, cada cosa tiene su complicación".

Para Dalilah Polanco fue impactante el tener una jornada de 10 horas en el fierro viejo para juntar $ 286 pesos. "Le pondré $ 500 pesos de gasolina a la camioneta, no me salían las cuentas. Luego es fierro que no utilizas y lo andas regateando, ¡regálaselas!"

Lecuona dijo: "Yo terminaba de grabar con el corazón apachurrado, pero la gente era buena, les gustaba su trabajo y eran tan felices. Ventas con mucho aprendizaje".

En el caso de Hugo Alcántara , le tocó ver el final de la era, por así decirlo, cuando reparó el calzado, porque el señor que le enseñó este oficio controlado que iba a ser la última generación de su familia en este trabajo que viene desde su abuelo ; además de sus nombres que sí hay trabajo, pero sus hijos ya no quieren dedicarse a eso, ’quieren ser youtubers’ ", y todos voltearon a ver al Jiots, quien presumió su millón y medio de seguidores en esta plataforma". en la vida real y se ve con humor. Los trabajadores llegaban con mejor humor que nosotros ", evaluó Bárbara .

Recuerda que a partir del 17 de marzo tienes una cita, así que prepara tu CV