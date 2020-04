Dona Mariana Guillén apoyos por Covid-19 en Acapulco

La Diputada local de Morena, Mariana García Guillén, hace una semana anunció la donación de un mes de su salario para apoyar a los afectados por la contingencia del Coronavirus en Acapulco.



En este sentido la diputada por el distrito 04 de Acapulco, puso en marcha el programa "30 acciones durante 30 días", tiempo en el que se estarán entregando apoyos solidarios a diferentes sectores de la población.



El pasado viernes 27 de marzo iniciaron con la entrega de apoyos, respetando y difundiendo la estrategia preventiva de #SanaDistancia y #QuedateEnCasa, siendo los primeros beneficiados los prestadores de servicios turísticos de Pie de la Cuesta, familias de la colonia Jardín Palmas y Taxistas del sitio del zócalo, estos últimos se comprometieron a bajar sus tarifas de pasaje y hacer equipo con la diputada, pues ofrecieron sus servicios por si alguien de la población necesita trasladarse y no cuenta con dinero.



Por su parte García Guillén, recalcó que el objetivo de esta actividad es hacer una cadena de ayuda, donde todos "nos echemos la mano y así, aminorar los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia #Covid-19".



Durante un vídeo publicado en su página de Facebook, señaló que estará haciendo público en sus redes sociales, cada una de las acciones realizadas con la finalidad de transparentar y rendir cuentas a los ciudadanos de Acapulco, que ya no merecen más simulación "Cuando dije que donaría mi salario, no lo dije para echarlo en saco roto" dice en el vídeo donde presenta su primera acción.



Recordó la importancia de la estrategia nacional de prevención "Quédate en Casa" y confio en que juntos y organizados saldremos adelante de este bache.