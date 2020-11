’Doña Vale’, mujer guerrera, ejemplo de amor y trabajo: Adela Román

La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, participó en la develación de la placa conmemorativa que el movimiento ’Mujeres que Inspiran’ dedicó a la señora Valentina Serna Gómez, mejor conocida como ’Doña Vale’, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación por más de 50 años en la venta de antojitos mexicanos en la colonia Progreso.



Como invitada especial, la alcaldesa fue nombrada ’La Mujer del Mes’, por el trabajo arduo que ha realizado al frente del municipio, sin embargo, durante su discurso la primera autoridad municipal destacó que ese título correspondía a la señora Valentina, por ser una mujer guerrera, ejemplo de compromiso, amor, trabajo y ganas de salir adelante.



’Doña Vale es ejemplo de trabajo, de lucha, de tesón, de cómo sacó a los hijos adelante, una persona que sin tener título universitario no puso objeción, lo que demuestra que las mujeres sacamos adelante a la familia cuando sacamos la casta y, tratándose de los hijos, somos unas leonas. Y doña Vale eso demostró, a su edad sigue trabajando con mucha dignidad y ella debe ser la mujer del mes’, refirió la alcaldesa.



Román Ocampo expresó así su reconocimiento a la señora Valentina, quien en su negocio genera fuentes de empleo a más de 10 familias acapulqueñas, que reconocen el esfuerzo y tenacidad de ’Doña Vale’, quien agradeció al movimiento Mujeres que Inspiran por el homenaje y por la inesperada visita de la presidenta municipal.



’Doy gracias a todas mis amistades y clientes que están aquí, por este momento que me brindan de alegría, de corazón me lo están haciendo y yo también les doy las gracias’, expresó evidentemente emocionada la señora Valentina Serna Gómez durante la develación de la placa que se instaló en una de las paredes de su popular negocio.



Abril Torres Hernández, presidenta de la asociación civil Mujeres que Inspiran, presentó una puntual narrativa para dar cuenta de la historia de ’Doña Vale’, destacando los retos a los que tuvo que enfrentarse para lograr posicionarse como una de las mujeres exitosas y más conocidas del municipio.



La señora Valentina Serna Gómez ofrece todas las tardes exquisitos tacos de pollo con consomé, quesadillas, tostadas y enchiladas, acompañadas de aguas frescas y atole, en la esquina que conforman las calles Bernal Díaz del Castillo y Chihuahua de la popular colonia Progreso.