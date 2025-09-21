Dona GEM tejidos y material biológico a lesionados del puente la Concordia

Se cuenta con el abasto suficiente en el Banco de Tejidos para brindar, de manera gratuita, el material que requieran los nosocomios que atienden a los lesionados del accidente: Gobierno del Estado de México

Dona GEM tejidos y material biológico a lesionados del puente la Concordia
Salud
Septiembre 21, 2025 13:08 hrs.
Salud ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.- Como parte del apoyo que el Gobierno del Estado de México ha brindado a las personas lesionadas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Salud, a través del Banco de Tejidos, entregó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes.

Héctor Hernández Acosta, representante del Banco de Tejidos del INR, recibió los tejidos que serán utilizados para seis personas que continúan hospitalizadas, lo que permitirá atender las lesiones que sufrieron en el percance ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Macarena Montoya Olvera y la Directora del Banco de Tejidos, Ingrid Pérez Espejel, destacaron que, por indicaciones precisas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha incrementado la producción de estos insumos y se ha puesto a disposición el abasto suficiente para brindar, de manera gratuita, el material que requieran los nosocomios que atienden a las personas lesionadas del accidente.

El Gobierno del Estado de México mantiene la atención y el acompañamiento a las personas afectadas. Gracias a los cuidados médicos especializados, siete mexiquenses ya fueron dados de alta por mejora clínica, mientras que siete más continúan hospitalizados y reciben seguimiento permanente.

Asimismo, por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez, se mantiene una coordinación estrecha con instituciones federales como el ISSSTE y el IMSS, así como con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para garantizar atención integral a víctimas y familiares del incidente.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Dona GEM tejidos y material biológico a lesionados del puente la Concordia

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.