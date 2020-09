Donald Trump: «caerán ratings si ligas deportivas siguen politizándose»

+En el marco de su intento de reelección



+ Y arenga patriotero: ’¡manténgase firmes por nuestro país y nuestra bandera!’



+El jugador Warriors, Draymond Green, de los Golden State, opina que el mandatario es un experto en manipulación de masas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- A pesar de las protestas –dentro y fuera del país– y la evidencia de la brutalidad policíaca contra la población afrodescendiente –como sucedió con Jacob Blake, asesinado de siete disparos por la espalda delante de sus tres hijos–, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no cede en su discurso contra las manifestaciones de descontento racial.



Si cuando en la NFL se extendió el acto simbólico de hincar una rodilla durante la interpretación del himno de aquel país, que inició Colin Kaepernick, el mandatario criticó a la organización –llamó ’hijos de puta’ a los jugadores que lo secundaron– y la atacó incluso respecto a sus índices de audiencia.



Ahora, de cara al intento de relección en el cargo, Trump previene a todas las organizaciones deportivas tras la suspensión de algunas jornadas de la NBA que tuvieron la solidaridad de otras ligas como las Grandes Ligas de Beisbol y la MLS.



’La gente está cansada de ver a la altamente politizada @NBA’, publicó en un mensaje en Twitter.



Y auguró:



’Los ratings del baloncesto están muy bajos y no volverán. Espero que el futbol (americano) y el beisbol estén viendo y aprendan. Porque les pasará lo mismo.’



Arengó con su irredento patrioterismo:



’¡Manténgase firmes por nuestro país y nuestra bandera!’



Hace unos días, después del tiroteo a Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, y el boicot de los jugadores a los playoffs, que retrasó dos días todas las jornadas, Trump ya apuntó a lo que él opina que es una excesiva politización de la competición:



’Se han convertido en una especie de organización política y no creo que eso sea algo bueno para el deporte ni para el país’.



Protestas similares, dentro y fuera de la Unión Americana, ocurrieron cuando George Floyd, afrodescendiente, también, en otro ejemplo de brutalidad policiaca, fue asfixiado y asesinado por un guardián blanco del orden.



Mientras Trump continúa con su discurso inflexible, algunos atletas que suelen ser activistas en temas de libertades civiles y derechos humanos, arrecian sus posturas.



El jugador de los Golden State, Warriors Draymond Green, en declaraciones a la CNN, aseguró que el presidente es un experto en la manipulación de las masas:



’Es un maestro manipulador, que llegó al poder manipulando a la gente…’



Añadió:



’Estamos lidiando ante un tipo que lidera nuestro país, al que le gusta tomar la narrativa y girarla a su favor’.



El base de Golden State Warriors, Stephen Curry, aseguró que se arrodillarían para escuchar el himno nacional cada vez que comiencen los partidos de la temporada regular 2020-2021 en la NBA.



Curry, de 32 años, declaró a CBSSunday Morning que se solidarizaría con sus compañeros de la NBA, que comenzaron el reinicio de la Liga en Orlando el mes pasado arrodillándose para escuchar el himno nacional



Es un esfuerzo por crear conciencia ante la violencia policial contra los negros, y que durante unos días suspendieron los partidos en la burbuja en protesta por la agresión policial contra Blake.



’Se ha convertido en una especie de incendio forestal. Aplaudo a cada uno de ellos por hacerlo y por hacerlo en unidad’, filosofó Curry.