Donald Trump confirma cierre de frontera con México

www.guerrerohabla.com



WASHINGTON. 20 de marzo, 2020.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que la frontera común con México se cerrará a viajes no esenciales, para ayudar a detener la propagación del Covid-19.



’Como hicimos con Canadá, también estamos trabajando con México para implementar nuevas reglas en nuestros puertos de entrada para suspender los viajes no esenciales’, dijo Trump. ’Estas nuevas reglas y procedimientos no impedirán el comercio’.



El mandatario estadunidense señaló que las restricciones se aplicarán para los viajes recreativos y turísticos, sin embargo, aseguró que el comercio no se verá afectado.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo por su parte que Estados Unidos ha tomado ’dos pasos importantes’ esta semana para frenar la propagación del virus.



Indicó que el cierre de la frontera con Canadá, anunciado el miércoles y el cual entraría en vigencia a la medianoche, durará 30 días.



Asimismo, reiteró la noticia de que Trump compartió que la frontera con México también se cerraría.



’Estados Unidos y México acordaron restringir los viajes no esenciales a través de nuestra frontera’, dijo Pompeo.