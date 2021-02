Donald Trump insiste en que hubo fraude electoral durante una entrevista

El ex presidente habló a medios internacionales de la muerte de Rush Limbaugh, quién fallecido este miércoles a sus 70 años y otorgó la Medalla de Libertad durante su presidencia

El ex Presidente estadounidense Donald Trump ofreció su primera entrevista telefónica desde que dejó el cargo e insistió falsamente en que hubo fraude electoral en las pasadas votaciones presidenciales.



Trump habló en Fox News sobre la muerte del locutor de radio conservador Rush Limbaugh, quien falleció este miércoles a los 70 años. Trump otorgó al locutor la Medalla de la Libertad durante su presidencia.





’Rush pensaba que nosotros habíamos ganado y yo también, por cierto. Creo que ganamos por mucho y él también lo creía’, afirmó.



’Creo que fue una desgracia, fuimos como un país de tercer mundo en la noche de la elección’.



Tras la violencia del 6 de enero desatada por seguidores del ahora ex Presidente en el Capitolio, Trump había dejado de insistir en el fraude electoral.



Después de las elecciones del 3 de noviembre, el equipo legal del Mandatario presentó más de 50 demandas legales, pero sólo una prosperó.