Donald Trump y la ultraderecha norteamericana sedujeron a AMLO

El malestar de AMLO a causa de la expulsión de Trump de Twitter y Facebook, por sobre las consecuencias y significados del asalto de ultras trumpistas al Capitolio, no pasó desapercibido en los espacios principales de los grandes medios internacionales.



Menos aún pasó inadvertido este posicionamiento del presidente mexicano para los centros de inteligencia y la cúpula del nuevo gobierno de Joe Biden y Kamala Harris en EU.



Todos los espacios noticiosos e informativos del mundo desarrollado destacaron que Andrés Manuel López Obrador cuestionó con irritación y abierto enojo la expulsión de Trump de las redes sociales al tiempo que se excusó de condenar el asalto de los trumpistas a la sede del Congreso de los EU.



A esta información de los grandes medios pronto siguieron análisis políticos, memes y burlas de comentaristas y youtubers, importantes influencers, quienes como, Jaime Bayly, un escritor, presentador y periodista peruano nacionalizado estadounidense y radicado en Miami, con millones de seguidores en EU y el resto del mundo dijo:



’… este hombre está chiflado, está oficialmente trastornado… el presidente mexicano López Obrador ¡protestando no contra el asalto del Capitolio! ¡no contra Trump!… ¡protesta porque le han cerrado las cuentas a Trump en Facebook y en Twitter!’



Bayly indicó que simplemente no podía entender cómo el mexicano no condenaba las arengas golpistas de Trump incitando a sus huestes a tomar el Capitolio y sí se lanzaba en contra de Twitter y Facebook, quienes cerraron sus plataformas a las arengas de odio y violencia del mandatario de EU.



Confieso que yo tampoco lo entiendo, a no ser que AMLO se esté curando en salud ante acciones de estas redes sociales en su contra, que por cierto ya le han avisado que lo pueden hacer.



No hace mucho en ambas redes le indicaron que sus mensajes serán casi 70 por ciento falsos o no comprobables, y que sus bots forman ejércitos contra quienes lo critican o cuestionan en esas redes.



Pero… ¿qué hay en el fondo?



Es simple: independientemente de sus métodos comunes, AMLO y Trump buscaron siempre lo mismo: instaurar cada uno en sus países un régimen autoritario, omnímodo.



Más débil, el mexicano se convirtió en un impúdico, obsceno clon del norteamericano, quién -profundamente egocéntrico- lo celebraba y aprovechaba.



Así, al alinearse a Trump, AMLO afilió su 4T con la ultraderecha norteamericana.



¿Interesante saber qué opinan sus cercanísimos posibles sucesores Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal?



Aquí, una breve historia del antecedente de la presidencia de Trump:



Previa la contienda presidencial de EU en 2016, el multimillonario y ultraderechista Robert Mercer intentó apoyar al senador texano y republicano Rafael Edward Cruz, conocido mediática y popularmente como Ted Cruz, un abogado y político estadounidense, de origen canadiense, de padre cubano y madre norteamericana.



Pero los sondeos en el Big Data de Robert Mercer, un ingeniero informático, surgido de IBM del área de procesamiento de lenguas naturales, base de la inteligencia artificial, le indicaron que el apoyo debía ser para Trump, quien ya para entonces se había lanzado tras la candidatura republicana para la Presidencia de los EU.



En julio de 2016, Robert envía a su hija, Rebekah Mercer, a enganchar a Trump a quien dice que debe abandonar una campaña caótica para entrar en una totalmente financiada por el conservadurismo norteamericano y bajo nuevas estrategias y métodos.



Lo dicho por Rebekah fue un canto de ángeles para el empresario, quien acepta el ofrecimiento y a partir de entonces se pone en manos del ingeniero informático.



Mercer designa a su ideólogo Steve Bannon como coordinador de la campaña de Trump y vía Cambridge Analytics y el portal Breitbart News -propiedad de Mercer pero creado y dirigido por Bannon-, reconducen la campaña del empresario y lo llevan a la Presidencia.



Mercer, quien en Renaissance Technologiesdesarrolló modelos de cálculo basados en algoritmos, resultó con eso un exitosísimo operador de inversiones y fondos financieros con lo cual amasó una extraordinaria fortuna para desde ahí ser uno de los contribuyentes más importantes en la política conservadora de EU.



A Mercer lo único que le faltaba era crear un Presidente de EU. Con Trump lo logró.



Su intención con ello era la de dinamitar al sistema de EU para ir hacia un gobierno ultra nacionalista. Seguro que no va a desistir, luego de la derrota del empresario.



Por ello, el enganchar AMLO su carreta de la 4T al objetivo ultra de Mercer-Trump y sus aliados en EU, se sumó a los objetivos golpistas y autoritarios de éstos.



Veamos si lo dejan Biden y los demócratas ahora en el poder.



Senado y diputados se dan un respiro



Mientras esto corre, en el Congreso mexicano, asediados por la Covid y un creciente número de infectados en sus respectivos campos, las dirigencias de senadores y diputados decidieron cancelar sus períodos extraordinarios previstos a realizarse esta semana y dejar las reformas a discusión para ser tramitadas en el período legislativo ordinario que inicia el 1 de febrero.



Al dar a conocer lo anterior, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta indicó:



’Como todos saben, hemos pospuesto la sesión extraordinaria que teníamos programada para el 15 de enero donde aprobaríamos distintos ordenamientos jurídicos, modificaciones a leyes y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República…



’Lo hicimos por sensatez, por prudencia… 15 días después tendremos el período de sesiones ordinarias que inicia el primero de febrero y aun así vamos a revisar cuál es el comportamiento de la pandemia de Covid-19 para seguir actuando con responsabilidad’.



Recordó que las instalaciones del Senado están vacías, sin presencia de prácticamente nadie, pues se ha ordenado a todos los trabajadores y trabajadoras no asistir y quedarse en casa.



Desde ahí, agregó, éstos darán seguimiento a sus labores mientras se recomendó lo mismo a los legisladores, para cancelar sus audiencias, visitas, y reuniones en comisiones, o entrevistas.



Se les ha dicho que se mantengan en sus lugares de origen, en los estados que representan, con su familia, tomando las medidas sanitarias pertinentes, la sana distancia, el aislamiento, el no tener reuniones masivas.



’… es un tema delicado, aquí en la Ciudad de México (el contagio por Covid) está agravándose y sin caer en pánico sí tenemos que tener mucho cuidado’, comentó.



Así, afirmó, ’lo más conveniente es que lo senadores y las senadoras, y sus colaboradores y asesores, se mantengan en los estados que representan, que no tengan movilidad, creo que es lo más correcto.



’Nosotros no hemos ido a ninguna parte, hemos estado aquí en la Ciudad de México, de guardia, hemos mantenido una guardia permanente desde el año pasado y seguiremos haciéndolo, por eso los exhorto, de manera respetuosa, a todas las senadoras y a todos los senadores, tomemos las precauciones, es la vida, es la vida de nuestros amigos, familiares, vecinos de la vida, de los ciudadanos y hay que evitar ser contagiados, pero también contagiar.



’Ya habrá forma de reunirnos y de recuperarnos y habrá forma de vencer esta pesadilla que ha costado y ha causado tragedias humanas’, concluyó el zacatecano.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa