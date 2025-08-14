Donan equipo de anestesia al hospital de ginecología y obstetricia del instituto materno infantil

TOLUCA, Estado de México. – Con el objetivo de fortalecer los servicios médicos que se otorgan a las mujeres del Estado de México, la Secretaría de Salud y el Voluntariado de Salud y Humanismo del ISEM A.C. sumaron esfuerzos para la donación de un equipo de anestesia al Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil.



Macarena Montoya Olvera, Titular de la Secretaría de Salud, afirmó que esta entrega hará más eficiente el trabajo que, con calidad y calidez, realiza el personal del área médica y destacó que fortalecerá la productividad en esta unidad, donde, en 2024 se realizaron en promedio 440 cirugías al mes.



La funcionaria estatal agregó que con esta acción se cumple la premisa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de garantizar el acceso a la salud para todas y todos los mexiquenses.



Alfredo Jiménez García, Titular del Voluntariado de Salud y Humanismo del ISEM A.C. precisó que el equipo, con valor de más de 790 mil pesos, contribuye a reforzar el sistema de salud de la entidad y a elevar la calidad de los servicios que se brinda a las mujeres que son atendidas en este nosocomio.



Leonardo Cortés Algara, Director del IMIEM, agradeció a esta organización civil por el equipo donado, ya que fortalece el trabajo del área de cirugía y el principal beneficiario es la población femenina que carece de seguridad social.



A la ceremonia de entrega del equipo asistieron Carlos Rincón Peñaloza, Director de Administración y Finanzas del IMIEM y Gerardo Manzanares Carrillo, Director del Hospital de Ginecología y Obstetricia.