¿Dónde quedó el discurso de que ’primero los pobres’?

Periodistas EL UNIVERSAL



Bajo Reserva



OPINIÓN 16/11/2020 03:02 ACTUALIZADA 03:03





Periodistas EL UNIVERSAL

PERFIL



Bartlett nunca tiene la culpa

En la oficina de AMLO todo se pierde

Sorpresa causó la confesión que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que se prefirió no inundar Villahermosa y sí las zonas bajas de Tabasco, donde viven ’los más pobres’, es decir, las zonas chontales, comunidades que siempre recuerda, pues ahí inició su base social. Nos hacen ver que hace una semana, el domingo 8 de noviembre, en reunión con medios en el malecón de Villahermosa, el mandatario rechazó que hubiera preferencia por la capital tabasqueña y que se abandonaba a otros municipios ’son rumores de desinformación’, aseguraba. Nos recuerdan que el lema del Ejecutivo federal ha sido desde hace 20 años ’por el bien de todos, primeros los pobres’, sin embargo, con esta confesión sobre el mal menor, esta vez el discurso no cuadró con la realidad y las palabras quedaron bajo el agua.



Urge que López-Gatell recete un medicamento a Morena

Nos dicen que al que le urge pedir ayuda profesional al doctor Hugo López- Gatell es al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues requiere de un medicamento muy eficaz que ayude a cicatrizar en el menor tiempo posible las heridas que existen el partido en el gobierno. Don Mario ha dicho que es necesario buscar la unidad para que este partido político pueda ganar la mayoría en las elecciones de 2021 y consolidar la 4T, pero al parecer el proceso de cicatrización que puso en marcha no está funcionando del todo bien, y hay heridas que tardarán mucho en cerrarse. Ayer, en una carta de poco más de una cuartilla, 192 legisladores manifestaron su apoyo irrestricto al presidente nacional de su partido. Ellos representan 75% de la bancada morenista en San Lázaro, son muchos, pero no son todos. El temor es que Morena llegue a la elección aún con las heridas sangrantes y le vayan a dar un susto al Poder Ejecutivo, que cuenta con mantener la mayoría.



Busca FGR acorralar a Rosario Robles

Parece que la Fiscalía General de la República (FGR) acorrala cada vez más a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. Pese a que existe contra ella una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la Estafa Maestra, la FGR no la ha cumplimentado. Con la detención de dos de sus excolaboradores, Luis Antonio Valenciano Zapata, representante legal de Inmobiliaria Feyray, empresa supuestamente utilizada como facturera para cometer la Estafa Maestra y María de la Luz Vargas, exdirectora general adjunta de Integración de Padrones de la Sedesol, la FGR puede reunir más pruebas contra Robles para, ahora sí, ejecutar la nueva orden de captura y con ello, acabar con cualquier posibilidad de una pronta liberación de la exsecretaria de Estado.