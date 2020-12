¿Dónde quedó el mejor gabinete de la historia?

Ayer se cumplieron tres años de que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, propuso su gabinete, antes de iniciar su campaña en busca del voto ciudadano.



El gabinete anunciado resultó sorpresivo por los sitios en que fueron ubicados varios de los personajes que ya sonaban para ser parte de ese gobierno de alternancia.



Los nombres, en su mayoría, eran sumamente conocidos, por la cercanía que mantenían con el tres veces candidato presidencial, por lo que se sabía que lo acompañarían en su gobierno, si es que ganaba la elección presidencial, algo que se intuía.



El nombre de Olga Sánchez Cordero fue uno de los más llamó la atención, por el lugar que le fue asignado, la Secretaría de Gobernación, cuando todo mundo sentía que la ex ministra de la Corte iría a la Consejería Jurídica.



Con el nombre de ella se fueron desgranando los demás, aunque, por cuestiones de seguridad, se guardó el de los secretarios de Defensa y Marina.



Carlos Urzúa, se dijo ocuparía la secretaría de Hacienda; Héctor Vasconcelos, Relaciones Exteriores; Esteban Moctezuma, Educación Pública; Graciela Márquez Colín, Economía; Rocío Nahle, Energía; María Luisa Albores; Sedesol; Irma Eréndira Sandoval, Función Pública; Javier Jiménez Espriú, Comunicaciones y Transportes; Alejandra Frausto, Cultura.



Víctor Villalobos sería el de Agricultura; Josefa González, Medio Ambiente; Jorge Alcocer Varela, Salud; Miguel Torruco, Turismo y dos jóvenes que se incorporaban al gabinete, Luisa María Alcalde, Trabajo y Román Meyer Falcón, Sedatu.



De ese mítico gabinete presentado por el entonces candidato presidencial y calificado por él mismo como los mejores en la historia, uno de ellos nunca asumió el cargo. Se trata de Héctor Vasconcelos que fue dejado en el Senado de la República y el cargo de titular de Relaciones Exteriores le fue entregado a Marcelo Ebrard, quien todavía funge como tal.



Otros más de esos personajes ya se encuentran fuera del gabinete y otros fueron reubicados dentro del esquema administrativo.



Carlos Manuel Urzúa, secretario de Hacienda, renunció a los pocos meses por no estar de acuerdo con la política hacendaria. Josefa González fue obligada a renunciar por un escándalo motivado para parar la salida de un vuelo, ya que ella iba retrasada.



Javier Jiménez Espriú dejó Comunicaciones y Transportes por no estar de acuerdo en la forma de operar los puertos. María Luisa Albores fue reasignada a Medio Ambiente y con Graciela Márquez ocurrió una situación parecida al ser enviada al Inegi.



El gabinete comenzó a desdibujarse y nunca pudieron mostrar que era el mejor en la historia de México, situado al parejo de aquellos legendarios gabinetes que se formaron en los largos años de gobierno del presidente Juárez.



En este caso el gabinete mostró fisuras desde el inicio y varios de los miembros del mismo han sido considerados como simples adornos (floreros) catalogados así por la voz popular.



De ese mítico gabinete que sorprendería por su eficiencia, se mantienen muchas dudas y varios de ellos permanecen en el anonimato, de donde no han podido salir, en parte debido a su inoperancia y en parte a que no los dejan salir de su zona de confort.



Son personajes cuyos nombres suenan raros para gran parte de la población que no conoce a los principales funcionarios del actual gobierno.



Es cierto que algunos de ellos son convocados a la ’mañanera’ y ahí pueden ser vistos de vez en cuando, pero fuera de eso poca participación tiene.



No se puede diferenciar entre si son opacos, distraídos, tímidos o eficientes y cumplen, simplemente con la misión que les fue asignada.



Los titulares de Sedatu, Román Meyer Falcón; Agricultura, Víctor Villalobos; Medio Ambiente, María Luisa Albores; Bienestar, Javier May y Cultura, Alejandra Frausto, y algunos de los nuevos secretarios incorporados como el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, no pueden ser medidos en su capacidad, por ser totalmente anodinos en su desempeño.



Otros como Olga Sánchez Cordero, Gobernación; Jorge Alcocer, Salud; Esteban Moctezuma, Educación Pública, brillan por su poca operatividad.



Del mítico gabinete catalogado como el mejor de la historia no queda mucho y pocos son los nombres de los que se salvan de la quema.



Cuántos de los funcionarios del actual gobierno pueden ser considerados como experimentos fallidos. Hay quienes dicen que dentro de ese grupo pueden ubicarse los directores del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez; del IMSS, Zoé Robledo; Pemex, Octavio Romero; el titular de Educación Pública y otros más del segundo plano del gobierno federal.



